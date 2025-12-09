Še zadnjič letos bomo gledali ligo prvakov

Še zadnjič letos bomo gledali obračune v nogometni ligi prvakov in nekateri klubi komaj čakajo na rešilni gong v upanju, da bo bolje po novem letu. Mednje vsekakor sodi Liverpool, pa tudi Real Madrid. Oba čakata zelo težka izziva v šestem krogu elitnega Uefinega tekmovanja. Atletico edinega slovenskega legionarja Jana Oblaka bo gostoval pri PSV, Arsenal bo po domačem šoku želel ostati popoln v Evropi. Največ oči bo uprtih v derbi med nekdanjima evropskima prvakoma Interjem in Liverpoolom, ki se na San Siro podajata z različnimi izhodišči in občutki. Inter ima po petih tekmah v ligi prvakov 12 točk, na zadnji poraz pri Atleticu (1:2) je zasedba Cristiana Chivuja odgovorila odlično in tri tekme dobila z razliko v golih 11:1. Nazadnje je padel Como s 4:0. Črno-modri se trdno držijo vodilne osmerice, z novo zmago bi si jo praktično zagotovili pred težkima zadnjima januarskima tekmama z Arsenalom in Borussio. V prejšnji sezoni je za osmino finala zadoščalo 16 točk.

LP6kolo

Liverpool je največje razočaranje v vodilnih evropskih ligah. Po zanesljivi osvojitvi 20. naslova angleškega prvaka je trener Arne Slot za okrepitve zapravil več kot pol milijarde evrov, a zgodba se mu je sesula skoraj čez noč. Izgubil je zaupanje v slačilnici, rdeči so postali neprepoznavni. Na zadnjih 14 tekmah so šestkratni evropski šampioni doživeli devet porazov, zadnjega doma v ligi prvakov proti PSV z 1:4. Razočarali so tudi na zadnjih dveh tekmah v premier league in izvlekli le točko proti Sunderlandu in Leedsu. Po tekmi pri ekipi Jake Bijola je počilo. Najboljši strelec Liverpoola v zadnjih letih Mohamed Salah je šel pred mikrofone, izlil čustva in prst uperil proti Slotu in celotnemu klubu. Egiptovski kralj, tretji strelec Liverpoola vseh časov, se ni vedel nič kaj kraljevsko.

Rooney: Salah uničuje zapuščino

»Ne morem verjeti, da sedim na klopi 90 minut. Zelo sem razočaran. Toliko sem storil za ta klub, posebej v prejšnji sezoni. Klub me je vrgel pod avtobus. Tako se počutim. Zelo očitno mi hoče nekdo naprtiti krivdo za slabe rezultate. Imel sem dober odnos s trenerjem in kar naenkrat nimam več nobenega odnosa. Ne vem, zakaj. Klub bi moral zaščititi igralca,« je bruhnilo iz Salaha, ki je aprila podaljšal pogodbo in na teden zasluži okrog 450.000 evrov. Zdi se, da se je ustrelil v koleno. Klub je vendarle nad igralcem in takšen izpad bo verjetno končal osemletno razmerje med Liverpoolom in Salahom, ki bo šel kmalu na afriško prvenstvo, od tam pa bržčas v kakšen bogat bližnjevzhodni klub. Večina opazovalcev meni, da je šel prek meje, med njimi nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda Wayne Rooney.

»Popolnoma uničuje svojo zapuščino pri Liverpoolu,« je dejal Rooney v svojem podkastu. »Bilo bi žalostno, če bi vse to zavrgel. Napačno se je lotil vsega skupaj. Slot mora pokazati svojo avtoriteto, ga poklicati na razgovor in mu povedati, da ne potuje z ekipo, ker je to, kar je rekel, nesprejemljivo. Če bi bil jaz na njegovem mestu, ne bi bilo nobene možnosti, da bi bil v ekipi. Prepričan sem, da mu bo v naslednjih nekaj letih žal, da je to povedal,« pravi Rooney. Ironično, kljub novemu razočaranju v Leedsu se je Slotov položaj zaradi izpada zvezdnika celo malce utrdil. Zanimivo bo videti, ali bo to prebudilo ekipo in bo stopila skupaj že na težkem gostovanju pri Interju, ki voha kri in bo v napadu stavil na dvojec Lautaro Martinez-Marcus Thuram.