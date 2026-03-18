NOGOMET

Selektor Cesar razkril seznam za prijateljski tekmi z Madžarsko in Črno goro

Miha Zajc je zavrnil vabilo v slovensko izbrano vrsto v nogometu.
Selektor Boštjan Cesar je predstavil seznam igralcev za tekmi z Madžarsko in Črno goro. FOTO: Leon Vidic

Nejc Grilc
 18. 3. 2026 | 08:20
Pred Boštjanom Cesarjem je prvi tekmovalni izziv v vlogi slovenskega nogometnega selektorja. Prvič je sam sestavljal seznam nogometašev, na katerem ni Jana Oblaka niti Mihe Zajca, ki ni pripravljen na vrnitev v reprezentančno jato. Kapetanova odsotnost je drugačne narave, Cesar pa razmišlja predvsem o igralcih, ki bodo prišli na Brdo pri Kranju. In o napadalni igri – tudi s tremi napadalci, če bo nasprotnik dovoljeval nogomet »na juriš«. Gostovanji v Budimpešti (28. 3.) in Podgorici (31. 3.) bosta odkrili taktične zamisli 43-letnika, kadrovska podoba se bo vsaj do septembrskega začetka lige narodov še spreminjala. Kljub menjavi na selektorskem položaju prvi reprezentančni spisek v letu 2026 ni prinesel revolucije, zgolj pričakovano osvežitev. V oči bode odsotnost kapetana Oblaka, pred imenovanjem Cesarja za selektorja je bilo veliko povedanega o (ne)strinjanju prvega vratarja z izbiro, a Boštjan zagotavlja, da je na relaciji selektor – kapetan vse v najlepšem redu. »Jan je poškodovan, manjkal bo dva do tri tedne, sva pa bila v stiku in izrazil je željo, da bo vseeno za nekaj dni prišel na Brdo, da bo lahko z reprezentanco,« o zavzetosti in želji št. 1 madridskega Atletica in slovenske reprezentance po Cesarjevem mnenju ni dvoma.

39 TEKEM je za člansko reprezentanco Slovenije odigral Miha Zajc.

Razplet zgodbe z Zajcem ni pomiril navijaške baze. Zvezni igralec z idejo in potezo več v zadnjem obdobju odlično igra v dresu zagrebškega Dinama, po zmagi na derbiju s Hajdukom je v izjavah dal slutiti, da je odprt za vrnitev na Brdo, nato je Cesar dobil hladno prho. »Dobila sva se na sestanku, bil je zelo korekten, a je dejal, da je bolečina zaradi izpuščenega evropskega prvenstva še vedno prehuda. Dve leti ni bil zraven in zanj je reprezentančna zgodba zaključena, tudi z moje strani velja enako. Bil pa je v mojih načrtih,« je selektor potrdil, da bi računal na usluge Zajca, če bi 31-letnika še mikal reprezentančni dres.

Pozornost strokovnega štaba je usmerjena v zahtevni prijateljski tekmi z Madžarsko in Črno goro, pri oblikovanju seznama je Cesar gledal tudi proti poletju in jesenskemu začetku v ligi narodov. »Pozorno smo spremljali okrog 45 igralcev, nato je bilo potrebno narediti izbor. Veliko fantov sem obiskal v živo, pred mesecem in pol sem bil tudi v Manchestru pri Benjaminu Šešku. Začutil sem, da je res pravi in zdaj je dobil nagrado. Seznam sem oblikoval tudi v dogovoru s selektorjem mlade reprezentance, ki igra kvalifikacijski tekmi, zato na njem ni Srđana Kuzmića, ki bi sicer bil del moštva A,« je nekdanji kapetan pojasnil, kdo je blizu reprezentančnemu vpoklicu. Na seznamu je Tjaš Begić, ki je pri Sampdorii znova ujel tekmovalni ritem, novinec je tudi Jošt Urbančič, ki si je vpoklic prislužil z dobrimi igrami v dresu Olimpije.

Trije napadalci niso preveč

Največja moč Slovenije se skriva v napadu. »Imamo res močne napadalce, razmišljal sem tudi o Nejcu Gradišarju in Esterju Soklerju, morda bosta z nami junija. Če bomo znali v prvo postavo vključiti dva, morda celo tri napadalce, bi to bilo zelo dobro, vsekakor pa sem zagovornik igre z dvema igralcema spredaj,« Cesar ne skriva, da bo Žana Vipotnika in Šeška v boj poslal od prve minute in skušal unovčiti odlično strelsko formo adutov z Otoka. V vratih bi priložnost lahko dobila dva čuvaja mreže, strokovni štab se nagiba k deljeni minutaži, pri izbiri kapetana pa ni bilo dvoma. »Bila je moja in Jaka Bijol bo še naprej nosil kapetanski trak,« Cesar zaupa nasledniku v vlogi poglavarja slovenske zadnje vrste. Za prenos zamisli v prakso bo imel na voljo pet polnih treningov, v prihodnjih reprezentančnih oknih takšnega »luksuza« ne bo, zato velja izkoristiti priložnost. Od ponedeljkovega zbora bo reprezentanca do petka dopoldne trenirala na Gorenjskem, izkoristila bližino gostovanja za popoldanski let v Budimpešto in po vrnitvi v domovino za dobrih 24 ur znova sedla na letalo ter odpotovala v Podgorico.

