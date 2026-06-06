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Selektor pred najtežjim izzivom: »To je reprezentanca, ki je neugodna za vsakogar«

Slovenski nogometaši po remiju s Ciprom jutri na Hrvaškem.
Boštjan Cesar bo o pričakovanjih tekme s Hrvaško spregovoril na današnji novinarski konferenci na Brdu pri Kranju. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic

Boštjan Cesar bo o pričakovanjih tekme s Hrvaško spregovoril na današnji novinarski konferenci na Brdu pri Kranju. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic

Zaveda se, da ga jeseni v ligi narodov čaka poseben izziv.

Zaveda se, da ga jeseni v ligi narodov čaka poseben izziv.

Moštvo se je pod Cesarjevim vodstvom na Brdu resno lotilo dela.

Moštvo se je pod Cesarjevim vodstvom na Brdu resno lotilo dela.

Boštjan Cesar bo o pričakovanjih tekme s Hrvaško spregovoril na današnji novinarski konferenci na Brdu pri Kranju. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic
Zaveda se, da ga jeseni v ligi narodov čaka poseben izziv.
Moštvo se je pod Cesarjevim vodstvom na Brdu resno lotilo dela.
Siniša Uroševič
 6. 6. 2026 | 12:45
5:14
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Slovenska nogometna reprezentanca je v letošnje tekmovalno leto vstopila z novim dirigentom. Boštjan Cesar je uradno kot naslednik Matjaža Keka prvič vodil izbrano vrsto marca na gostovanjih v Budimpešti in Podgorici, po četrtkovi domači premieri s Ciprom (1:1; Drkušić 65.; Tsionis 7.) pa je pred 43-letnim selektorjem in njegovimi igralci najtežji preizkus v tem obdobju – jutrišnje gostovanje v Varaždinu. Ob 20.45 se bo Slovenija pomerila s Hrvaško. Pred odhodom k sosedom nam je Cesar razkril številne zanimivosti.

Pogovarjava se po prespani noči po tekmi s Ciprom, vaši prvi domači, odkar ste uradno nasledili Matjaža Keka v vlogi selektorja. Kakšni so vtisi o videnem tudi v pričakovanju zahtevne nedeljske preizkušnje v Varaždinu?

»Večino tekme sem si ogledal na to sivo petkovo jutro, sem se malo prej zbudil, da sem lahko v miru vse opazil (smeh). Nekatere zadeve v prvem polčasu so bile dobre, sploh ko smo prebijali tekmeca po bokih, predvsem na levi Verbičevi strani. Obenem je res, da nas je presekal tekmečev gol, nakar je Ciper do konca tekme igral na svoji polovici.«

Pred vami je že naslednja tekma. V Varaždinu vas na nedeljski večer čaka močna hrvaška reprezentanca. Kakšna so pričakovanja, kako se v teh dobrih dveh dneh pripraviti na še en izziv?

»Delne odgovore sem dobil že v prvem ciklusu. Sedaj se ukvarjam z naslednjimi vprašanji, ker vemo, da so te tekme pripravljalnega značaja pomembne tudi za preizkušanje novih igralcev, novega sistema, neke nove smernice, ki sem jih uvedel. Ta prihajajoča nedeljska tekma bo seveda zahtevnejša, saj bo na drugi strani močnejša reprezentanca. Kajpak ne moremo pričakovati, da bomo mi narekovali ritem in da bomo tako pogosto na tekmečevi polovici, kot smo bili proti Cipru. Toda taktično – tako v obdobju napada kot tudi obrambe – mora biti naša podoba zanesljiva, torej na najvišji možni ravni. Le tako lahko odigramo dobro tekmo. Zavedamo se, da se bomo pomerili z reprezentanco, ki sodi v sam vrh svetovnega nogometa, v top 10.«

Zaveda se, da ga jeseni v ligi narodov čaka poseben izziv.
Zaveda se, da ga jeseni v ligi narodov čaka poseben izziv.

Kakšne možnosti ji pripisujete na SP?

»To je reprezentanca, ki je neugodna za vsakogar. Takrat ko je najbolj potrebno, doseže lep rezultat in ni naključje, da tekmuje na vsakem evropskem ali svetovnem prvenstvu. Na zadnjih dveh mundialih so Hrvati osvojili kolajno, bili so drugi v ligi narodov. Res si ta ekipa zasluži spoštovanje, to je prav fenomen za nogometno bazo s tako majhnim številom prebivalcev. Nekaj reprezentantov dobro poznam, prav tako tudi člane njihovega štaba. Želim jim, da bi se prebili iz skupine, nato pa je v izločilnih bojih možno vse ...«

Če odmislimo vaše zgodnje odraščanje v Ljubljani, ste obzorja resnega nogometnega sveta začeli odkrivati prav na Hrvaškem. Pri šestnajstih ste vstopili v mladinsko slačilnico Dinama, nato pa se prebili k udarnemu moštvu z že uveljavljenimi reprezentanti: Nikom Kranjčarjem, Eduardom, Silviom Marićem, Jerkom Lekom, Boškom Balabanom itn. Kakšni so spomini, kako ste se soočili s pritiskom, ki je v nogometnem Zagrebu vedno izjemen?

»Bil sem še pri kadetski selekciji, ko sem prišel v Maksimir, nato eno leto mladinec, nakar je sledila selitev k prvi ekipi in igralcem, ki ste jih omenili. Prišel sem iz Slovenije, name so gledali kot na tujca. A tisti, ki me poznajo, vedo, kako rad garam: v tistem obdobju kot igralec, zdaj pa kot trener. Ni kaj, boril sem se na vso moč, družina mi je ogromno pomagala, v velikem in takrat zame novem okolju sem hitro odrasel, kar me je po človeški plati okrepilo. Zagreb mi je postal lep, tudi ženo sem spoznal tam in zdaj je to že moje sedanje poglavje.«

Moštvo se je pod Cesarjevim vodstvom na Brdu resno lotilo dela.
Moštvo se je pod Cesarjevim vodstvom na Brdu resno lotilo dela.

In potem ste v dneh vašega igranja v Franciji, najprej v Marseillu in nato v Grenoblu, s slovensko reprezentanco dočakali uvrstitev na svetovno prvenstvo ...

»Uresničil sem si otroške sanje. Med njimi edino eura nisem dočakal kot igralec. Svetovno prvenstvo? Nekaj posebnega! Šele ko smo pristali v Južni Afriki, sem občutil, da smo res na svetovnem prvenstvu. Ko vidiš zastave na vsakem koraku, ko se vse vrti okrog Slovenije kot seveda okrog sleherne reprezentance na prvenstvu, ko igra himna na prvi tekmi. To so občutki izjemnega ponosa, na tribunah so tvoji najbližji in vse skupaj je fenomenalno. Če pa zmagaš, je veselje še toliko večje.«

Kakšna pa bo vaša poletna odskočna deska. Kje si boste v dneh počitnic nabirali energijo za zahteven jesenski izziv lige narodov?

»Moja prva regeneracija bo na hrvaški obali, nato se bom za 10 dni preselil v Dolomite in se tam sprehajal v naravi. Zelo rad imam v Dolomitih tako poletje kot zimo. Nato se bom še malo preselil k morju in počitnic bo konec. Sledile bodo resne naloge. Dolgčasa v nogometu, kot veste, ne bo.«

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