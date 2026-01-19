  • Delo d.o.o.
NOGOMET

Šeško je počival, čustveno slovo Kampla

Poškodba slovenskega nogometnega reprezentanta Jake Bijola. Žan Vipotnik najboljši strelec druge angleške lige.
Benjamin Šeško na razburljivem derbiju ni dobil priložnosti za dokazovanje. FOTO: Lee Smith/Reuters

Kevin Kampl se je v solzah poslovil od domačih navijačev. FOTO: Karina Hessland/Reuters

Benjamin Šeško na razburljivem derbiju ni dobil priložnosti za dokazovanje. FOTO: Valdrin Xhemaj/Reuters
Matic Rupnik
 19. 1. 2026 | 10:35
Slovenska nogometna liga se bo po zimskem premoru nadaljevala zadnji teden januarja, po svetu pa so zelo dejavni nekateri naši reprezentanti. Veliko oči je uprtih na Otok, kjer sta v zadnjih tednih dobro formo ujela Benjamin Šeško in Jaka Bijol. A minuli konec tedna smo ju zaman čakali na zelenici. Slovensko čast je v angleškem »championshipu« branil Žan Vipotnik, ki se je povzpel na prvo mesto lestvice najboljših strelcev, v čustvenem slogu pa se je v Leipzigu poslovil Kevin Kampl.

Največ kakovostnega nogometa smo si obetali od manchesterskega derbija med Cityjem in Unitedom. To smo tudi dobili, a tekma iz našega zornega kota vendarle ni bila tako razburljiva, kot če bi na njej zaigral tudi vroči Benjamin Šeško. Njegovi soigralci so vseeno prikazali izjemno predstavo, novi trener Michael Carrick pa je taktično povsem nadigral veliko izkušenejšega Pepa Guardiolo. »Imamo res dobro ekipo in vedno bo nekaj igralcev razočaranih, ker niso bili uvrščeni v prvo postavo. Najpomembneje je, da smo tekmo dobili,« je poudaril Carrick in glede »rezervistov«, med katerimi je bil tokrat tudi Šeško, pripomnil: »Vsekakor so zelo nadarjeni in to ni bila moja odločitev proti njim. Sem njihov velik navijač in brez dvoma bodo za nas v prihodnje naredili še veliko razliko.«

Navijačem podaril 444 litrov piva

Kevin Kampl je ob čustvenem slovesu od RB Leipziga poskrbel še za eno srčno gesto. Navijačem kluba je od odhodu podaril 444 litrov piva, saj je številka 44 dolgo let krasila njegov nogometni dres. Odgovorni mu obljubljajo, da mu bodo vrata v klub vedno odprta, kot igralec pa je, tako kaže, zadnjo tekmo odigral oktobra.

Še večje težave od mladega Radečana pa ima Korošec Jaka Bijol. Njegov Leeds je po dramatični končnici premagal Fulham in se tako še bolj zavaroval nad cono izpada. A glavnega trenerja Daniela Farkeja lahko skrbita poškodbi v tej sezoni odličnega Antona Stacha in našega stebra obrambe. Bijol naj bi si poškodoval tetivo, zaradi katere bo z zelenic odsoten od tri do pet tednov. »Veliko bo odvisno od naslednjih dni. Če bo za vrnitev potreboval več časa, se bomo seveda odzvali in pripeljali kakšno okrepitev, a za zdaj ni potrebe za preplah.«

Vidno vlogo pa je znova odigral Žan Vipotnik, ki se je na dvoboju med njegovim Swanseajem proti Birminghamu (1:1) spet vpisal med strelce. Po treh tekmah strelskega posta je bil to njegov enajsti gol v drugi angleški ligi, ki še vedno spada med zelo močne v Evropi. Z novim zadetkom se je povzpel tudi na vrh lestvice strelcev, kar pomeni, da ga bo Swansea, ki je na lestvici šele 16., poleti zelo težko zadržal v svojih vrstah.

11 zadetkov je v drugi angleški ligi dosegel Žan Vipotnik.

Solze Kevina Kampla

Zgodbe treh omenjenih slovenskih nogometašev na Otoku se šele dobro začenjajo, se pa je včeraj na Red Bull Areni zaključila dolga in bogata kariera nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla. Izkušeni vezist je pri RB Leipzigu, kjer si je slačilnico delil tudi s Šeškom, preživel osem sezon, pred tem pa je bil pet let član Bayerja iz Leverkusna in Borussie Dortmund. Z vodstvom »rdečih bikov« je v začetku januarja sporazumno prekinil pogodbo, potem ko mu je pri 51 letih umrl brat Seki.

Pred sobotno domačo tekmo z münchenskim Bayernom se je v solzah še zadnjič poslovil od navijačev in kluba, navijači pa so se mu poklonili z veliko koreografijo in kartončki z njegovo številko 44. »Dali ste mi dom. Od prvega dne sem se tu počutil izjemno dobro – to je bila moja dnevna soba,« je dejal 35-letnik, ki se po vsej verjetnosti ne bo več vrnil na igrišča.

Tri do pet tednov na igrišču ne bomo videli Jake Bijola, ki se je poškodoval na zadnjem treningu pred tekmo s Fulhamom.

Kevin KamplLeipzigBenjamin ŠeškoSlovenska nogometna reprezentancapoškodba
