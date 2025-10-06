  • Delo d.o.o.
NOGOMET

Šeško uresničil sanje: Najboljše šele prihaja

Benjamin Šeško zadel za zmago rdečih vragov na Old Traffordu. Po reprezentančnem premoru ga čaka veliki derbi v Liverpoolu.
Benjamin Šeško je dolgo sanjal o tem trenutku. FOTO: Scott Heppell/Reuters

Ruben Amorim se oklepa službe. FOTO: Scott Heppell/Reuters

Chelseajev najstnik Estevao je v 95. minuti potopil Liverpool. FOTO: David Klein/Reuters

Peter Zalokar
 6. 10. 2025 | 07:32
5:24
A+A-

Največja tekmeca v Angliji sta Manchester United in Liverpool, rekordna dvajsetkratna prvaka se bosta srečala na Anfieldu na prvi tekmi po reprezentančnem premoru, v katerem Slovenijo čakata pomembni tekmi s Kosovom in Švico. Selektor Matjaž Kek je lahko navdušen, ker je najboljši strelec Benjamin Šeško končal strelski urok. Potem ko je njegov prvi gol imel lepotno napako zaradi poraza rdečih vragov pri Brentfordu, je v soboto potrdil zmago proti Sunderlandu (2:0), 22-letni Radečan pa je navdušil navijače na znamenitem Old Traffordu.

»Čudovit občutek, še boljši, ker sem pomagal ekipi do zmage. To je najbolj pomembno. Vzdušje je bilo izjemno. O tem sem sanjal vse življenje. Da lahko skočim visoko v zrak od veselja na stadionu, kakršen je Old Trafford. Sanje so se mi zdaj uresničile,« je bil na predstavo ponosen Šeško, ki se je tako otresel kritik, potem ko se ni vpisal med strelce ali podajalce na prvih šestih tekmah. Od igralca, ki je za 85 milijonov evrov prišel iz Leipziga, se je pričakovalo veliko več.

Benjamin Šeško je dolgo sanjal o tem trenutku. FOTO: Scott Heppell/Reuters
19. oktobra bo veliki derbi med Liverpoolom in Manchester Unitedom.

Ruben Amorim se oklepa službe. FOTO: Scott Heppell/Reuters
Kot kaže, je Šeškovega privajanja na zakonitosti premier league zdaj konec. Ponovno je odigral vseh 90 minut in upravičil zaupanje trenerja Rubena Amorima, ki mu je že pošteno gorelo pod nogami. Zdaj si je povrnil nekaj kredita, tudi po zaslugi številke 30, ki se je spretno znašel po dolgi podaji iz avta v petmetrski prostor. Nastavil je nogo in žogo poslal v mrežo za 2:0 v 31. minuti. »To je moje delo, doseči čim več golov. Pomagati moštvu do zmag, biti na voljo v vsakem trenutku. Verjamem, da bo še veliko takšnih trenutkov,« je za MUFC TV takoj po tekmi povedal visokorasli napadalec, ki je podvojil domače vodstvo. V osmi minuti je bil strelec Mason Mount.

Šeško je bil tudi razigran, dobival dvoboje v zraku in na tleh ter s podajami zaposloval soigralce. Pravi, da ima še veliko rezerv. »Niste še videli moje najboljše različice. Prihaja še veliko več. Vedno bolje se počutim, spoznavam soigralce in berem igro. Lahko sem boljši in to bom skušal pokazati,« je odločen slovenski rdeči vrag, ki vidi veliko razliko med bundesligo in premier league.

»Igra je veliko hitrejša, manj časa imaš za odločitve. V tem je glavna razlika. Pa tudi 'fizika', vsi so odlično telesno pripravljeni in močni. Privajam se in kmalu bom na pravi ravni. Igrati za ta klub in tudi trenirati vsak dan je velik užitek zame. Komaj čakam, da se vrnem po premoru,« je novinarje tudi s tekočo angleščino očaral postavni Šeško, ki ga 19. t. m. čaka vroči derbi v Liverpoolu. Če bo Amorimu uspelo ostati neporažen pri prvakih, bo morda njegova zgodba vendarle dobila lepše nadaljevanje. »Danes sem videl, da se igralci trudijo dati najboljše iz sebe in ne želijo menjati trenerja,« je odleglo Portugalcu.

Obrat kolesa sreče

Chelseajev najstnik Estevao je v 95. minuti potopil Liverpool. FOTO: David Klein/Reuters
Zdi se, da je športna sreča obratno sorazmerno porazdeljena med mesti ob reki Mersey. V zadnjih letih je bila boginja Fortuna močno na strani Liverpoola in tudi na začetku te sezone je Manchester Unitedu srečo odmerjala s kapalko. Toda njena nečimrnost je obrnila ploščo. Liverpool je na uvodnih sedmih tekmah zmagovite gole dosegal pozno, večino v sodnikovem podaljšku. Toda zgodba se je zasukala, ko je pri Crystal Palaceu izgubil v 97. minuti, neuspešen pa je bil tudi v ligi prvakov proti Galatasarayu. Ekipa Arneja Slota je prvič izgubila trikrat zapored. Brez sreče je ostala tudi v soboto na Stamford Bridgeu, kjer je Chelsea do zmage z 2:1 popeljal brazilski najstnik Estevao v 95. minuti. Liverpool je vodstvo na lestvici prepustil Arsenalu, ki ni imel težav z West Hamom (2:0).

Je Slot, ki je v prvi sezoni osvojil naslov, potem ko je nadgradil delo Jürgena Kloppa, žrtev lastne ambicioznosti? Poleti je za skoraj pol milijarde evrov pripeljal drage okrepitve, kar je porušilo hierarhijo v moštvu. Igra nikakor ne steče, tudi pri najbolj zanesljivih igralcih se pojavljajo osnovnošolske napake. O formi Mohameda Salaha ne duha ne sluha. Je Nizozemec porabil vso srečo na začetku sezone? Bo znal obrniti krivuljo navzgor?

Boljše priložnosti za to, kot bi bila zmaga proti Unitedu, ne bi mogel imeti. »Zaslužili smo si več, vsaj remi. To je bil zares slab teden za nas, toda ni potrebe po paniki. Vse tri tekme bi se lahko obrnile v naš prid. Verjeti moramo v to, kar delamo,« Slot upa, da bodo Alexander Isak, Hugo Ekitike in Florian Wirtz in drugi kmalu pokazali, zakaj so bili pripeljani na Anfield.

O tem sem sanjal vse življenje. Da lahko skočim visoko v zrak od veselja na stadionu, kakršen je Old Trafford.

