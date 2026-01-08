  • Delo d.o.o.
PREMIER LEAGUE

Šeško zabil dva fantastična gola, a se je Manchester United moral zadovoljiti le z eno točko

Končno se je odprlo tudi Benjaminu Šešku!
Šeško je reševal Machester United. FOTO: Oli Scarff 
Šeško je reševal Machester United. FOTO: Oli Scarff 
Miroslav Cvjetičanin
 8. 1. 2026 | 09:21
 8. 1. 2026 | 09:37
1:47
A+A-

Burnley je v sredo zvečer remiziral z Manchester Unitedom, potem ko se je razgiban in nepredvidljiv obračun angleške Premier lige na stadionu Turf Moor končal z izidom 2:2.

Avtogol Aydna Heavena, po izvrstni akciji Bashirja Humphreysa, je Burnleyju zagotovil vodstvo z 1:0 ob polčasu, nato pa je Benjamin Šeško z dvema hitrima zadetkoma na začetku drugega polčasa goste popeljal v vodstvo.

A »Claretsi« se zasluženi točki niso odpovedali. Za končnih 2:2 je v 66. minuti z izjemnim zadetkom poskrbel Jaidon Anthony, s čimer sta si ekipi na območju BB10 razdelili plen.

Burnley je v hladnem večeru na Turf Mooru začel zelo odločno in si zasluženo priigral vodstvo že v 13. minuti. Humphreys je na robu kazenskega prostora odigral lepo dvojno podajo s Hannibalom, tunizijski vezist pa je z natančno odmerjeno podajo zaposlil branilca Burnleyja. Njegov predložek proti oddaljeni vratnici se je odbil od noge Heavena in preletel vratarja Senneja Lammensa ter končal v mreži.

FOTO: Oli Scarff
FOTO: Oli Scarff

Kmalu zatem se je Humphreys izkazal tudi v obrambi. Na drugi strani igrišča je z izjemnim posredovanjem v zadnjem trenutku preprečil zadetek, ko je z glavo izbila strel Matheusa Cunhe, namenjen v gol, in tako ohranil prednost domačih.

Sredi prvega polčasa je Manchester United sicer bil prepričan, da je izenačil, potem ko je Lisandro Martinez po kotu z bližine zatresel mrežo. A sodnik Stuart Attwell je zadetek hitro razveljavil zaradi prekrška v napadu, storjenega nad kapetanom Burnleyja Kyleom Walkerjem v pripravi akcije.

image_alt
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
