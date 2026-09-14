Šiškarji dodali sol na celjsko rano pred Nemčijo

NOGOMET

Bravo spet navdušil z mladim slovenskim valom. Končno več miru in tudi veselja za Olimpijin tabor.

Druga septembrska nogometna sobota je v slovenskem prvenstvu razveselila predvsem privržence obeh ljubljanskih prvoligašev. Olimpija je namreč s prepričljivo igro v Sežani strla koprski oreh, Bravo je v Stožicah snel skalp prvakov iz Celja. Pred slednjimi je sicer prav poseben teden – na sredin večer bodo v Leverkusnu, kjer je doma eden vodilnih nemških nogometnih klubov, prvič v klubski zgodovini igrali za točke evropske lige. Morda bi površni spremljevalci domačega nogometnega utripa označili sobotni večerni razplet v domala povsem praznih Stožicah – dvoboj Brava in Celja je pritegnil komaj ...