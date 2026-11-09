Šiškarji še naprej ostajajo strup za favorite

Spomin na poletno mariborsko evforijo je še živ – v Ljudski vrt sta se vrnila športni direktor Zlatko Zahović in trener Darko Milanič, ki sta pred desetletjem krmarila vijolično barko po prestižnih evropskih nogometnih mestih. Optimizem med navijači po zadnji mučni sezoni brez vizuma za katero od Uefinih tekmovanj je naraščal iz dneva v dan. In sledil je uspešen tekmovalni start, pridno nabiranje točk in predvsem zmag je Štajerce utrdilo na vrhu lestvice. A sledili so opozorilni spodrsljaj v Kopru, nato vselej boleč poraz z Olimpijo, za povrh v polnem domačem Ljudskem vrtu, zdaj pa že tretja tekma brez točke zapovrstjo – v Stožicah je bil boljši Bravo.

O tem, da zasedba z izvirnim domom v Spodnji Šiški pogosto prekriža načrte tradicionalnem najuglednejšim slovenskim klubom, vedo tudi manj poučeni spremljevalci domačega nogometnega utripa. Kajpak so se nevarnosti zavedali tudi Mariborčani, ob številnih napakah, glede katerih ni skrival jeze omenjeni strateg Milanič, pa je za njih šla tekma po zlu. Trije zaporedni porazi so pač preveč za moštvo, ki s svojo armado privržencev napada šampionsko lovoriko.

1. SNL, 15. krog Izidi – Nafta: Olimpija 1:1 (1350; Perea 62. ag; Tuci 38.), Koper: Mura 1:1 (500; Berić 90.+3, Kouter 10.), Bravo: Maribor 2:1 (500; Malenšek 41.-11m, 45.; Tshipamba 65.-11m); Brinje: Aluminij, Radomlje: Celje večerni tekmi. Vrstni red strelcev: Maroša (Nafta) 7, Osuji (Aluminij) 6, Irabor (Koper), Cipot, Tshipamba (oba Maribor), Zorica (Nafta), Tuci (Olimpija) po 5 Pari 16. kroga: Olimpija – Radomlje, Mura – Bravo (obe 21. t. m.), Maribor – Nafta, Celje – Brinje (obe 22 t. m.), Koper – Aluminij (23. t. m.)

Darko Milanič ni skrival slabe volje po tretjem zaporednem porazu mariborskih nogometašev. FOTO: Aleksander Golob

»Predvsem je nerazumljivo, da vselej naredimo tako kardinalne napake. Ne govorimo o napakicah zaradi slabega sprejema ali pri izbijanju, ampak o odločitvah, ki te stanejo. Ves trud in tega je ogromno na vsaki tekmi – prav tako dinamike teka, dobrih kombinacij, priložnosti – pade v vodo, ker smo v neki fazi, ko se nam vrstijo velike napake. Žal smo ostali praznih rok proti moštvu, ki zna biti zelo nevarno, tokrat pa je bilo nevarno le v teh treh minutah pred koncem prvega polčasa. Pa še to zaradi naše pomoči,« je razočarano strnil misli Milanič, potem ko si je Bravo dejansko v izteku uvodnih 45 minut priigral lepo prednost 2:0, gostom pa kaj več od tolažilnega gola pozneje ni uspelo zabiti. Zaman je bila na tribunah pomoč Viol in tudi enega najvidnejših kandidatov za mesto novega župana v mestu pod Kalvarijo in Pohorjem ...

Veliki junak popoldneva v vnovič domala praznih Stožicah je bil dvakratni strelec Matej Malenšek, ki pa je prav čustveno z žogo pod dresom slavil svoj prvi gol. Po tekmi je v pogovoru za Šport TV razkril, za kaj je šlo: »S partnerko čakava otroka. Čez kakšen mesec, morda tudi prej, bova dobila punčko, tako da sva že neučakana. Zadetek je bil posvečen najinemu otroku.« Sicer pa 21-letnik ni skrival zadovoljstva ob novih točkah, ob uspehu je javno čestital tudi soigralcem. Ni kaj, zasedba trenerja Aleša Arnola nadaljuje po zdaj že dobro znanih tirnicah: pri tem klubu ni veličastne tradicije, prav tako tudi ne številnih privržencev, toda pristop z uveljavljanjem novih imen na slovenski nogometni sceni in s sproščenostjo brez takšnega pritiska, kot ga doživljajo predvsem v taborih Maribora in Olimpije, prinaša sadove. In točke prav proti omenjenima kluboma ...

3 zaporedne poraze so v domačem prvenstvu doživeli nogometaši Maribora.

Zamudili priložnost za še vidnejši pobeg

Zmaji so na enem najlepših manjših štadionov v državi, ob vznožju lendavskih vinogradov, sadovnjakov in znamenitega stolpa Vinarium, remizirali z domačo Nafto. Sleherno moštvo je imelo svoje trenutke na tej tekmi, slabše volje so igrišče zapuščali gostje iz Ljubljane, saj so po uvodnem polčasu vodili in sanjali o tem, da bi se še bolj približali vodilnemu Kopru.

Prva liga Telemach Koper 15 8 5 2 26: 13 29 Maribor 15 6 6 3 22: 17 24 Olimpija 15 6 5 4 17: 13 23 Bravo 15 6 5 4 17: 16 23 Celje 13 5 5 3 17: 12 20 Nafta 15 5 4 6 19: 21 19 Aluminij 14 4 5 5 21: 13 17 Mura 15 2 8 5 15: 26 14 Brinje 14 3 4 7 15: 25 13 Radomlje 13 1 5 7 15: 29 8

Slednji pa tokrat ni blestel! Razočaral je najzvestejše privržence na Bonifiki, ki pa so si po golu izenačenje domačega moštva v izdihljajih tekme malce oddahnili – Koper je osvojil točko, z njo glede na razplet tekem zasledovalcev še povišal svojo prednost, Mura pa je tokrat na Obali pokazala, da je vsekakor spodobna za kaj več od taborjenja pri dnu lestvice. Zvesta množica privržencev na skrajnem slovenskem severovzhodu si za pripadnost črno-beli zasedbi zasluži vsekakor več od zgodbe zadnjega leta ali dveh.

Vrata ligaških štadionov bodo v prihajajočem z izjemo Ljudskega vrta zaklenjena. V Mariboru bo namreč na petkov večer tekma lige narodov med Slovenijo in Švico, reprezentanca bo te dni v središču pozornosti domače nogometne javnosti. Žoga pa bo v najvišjem klubskem razredu slovenskega nogometa plesala spet med 21. in 23. novembrom.