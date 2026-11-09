Škandal v ženskem ciklokrosu zasenčil izvrstno evropsko prvenstvo na Nizozemskem

Evropsko prvenstvo v ciklokrosu v Zeddamu na Nizozemskem se je končalo z izrazito belgijsko prevlado. Belgijci so v članski moški konkurenci osvojili vsa tri odličja, evropski naslov pa je že drugič osvojil Thibau Nys. V ženski konkurenci je šel naslov v roke domači favoritinji Lucindi Brand, a je njeno zmago zasenčila sporna odločitev komisarjev. Francozi so prevladovali v kategorijah do 23 let.

Letošnje evropsko prvenstvo v ciklokrosu je potekalo v nizozemskem mestu Zeddam 7. in 8. novembra. Dvodnevno tekmovanje je privabilo okoli 12.500 gledalcev, ki so spremljali šest voženj za naslove evropskih prvakov v članski, mlajše članski in mladinski konkurenci.

Proga je ponujala za ciklokros značilne izzive, posebno pozornost pa je pritegnil odsek z 99 stopnicami. Ta tehnično in fizično izjemno zahteven odsek je odigral pomembno vlogo pri odločilnih napadih vodilnih kolesarjev.

Največ razlogov za zadovoljstvo so imeli Belgijci. Poleg popolne prevlade na zmagovalnem odru v članski moški konkurenci so osvojili tudi evropski naslov med mladinci in naslov v moški kategoriji do 23 let. Francozi so bili najuspešnejši v ženski kategoriji do 23 let, medtem ko so se Nizozemci razveselili domačega zlata v članski ženski konkurenci.

Thibau Nys z odločilnim napadom na 99 stopnicah

Vrhunec članskega moškega programa je pripadel Belgijcu Thibauju Nysu, ki je osvojil svoj drugi naslov evropskega prvaka. Prvega je osvojil leta 2024 v španski Pontevedri.

Njegov najbližji tekmec je bil rojak Joran Wyseure. Bitka za naslov je bila odprta skoraj do zadnjega kroga, Nys pa je svoj odločilni napad sprožil na znamenitih 99 stopnicah. Tam mu je uspelo streti Wyseureja in si privoziti odločilno prednost. Ciljno črto je prečkal sam, Belgijci pa so popoln uspeh potrdili s tretjim mestom Nielsa Vandeputteja. Wyseurejevo drugo mesto in Vandeputtejevo tretje sta še dodatno potrdila izjemno širino belgijske reprezentance v tej disciplini.

Joran Wyseure, drugi, Thibau Nys, prvi, in Niels Vandeputte, vsi iz Belgije. FOTO: Iris Van Den Broek

Brand do evropskega naslova po odločitvi komisarjev

Članska ženska preizkušnja je ponudila najbolj dramatičen zaključek prvenstva. Svetovna prvakinja Lucinda Brand je do evropskega naslova prišla po spornem ciljnem sprintu z Luksemburžanko Marie Schreiber.

Brand, Schreiber in Nizozemka Ceylin del Carmen Alvarado so prve prevzele vodstvo. Trojica se je odlepila od zasledovalk, po padcu Alvarado pa se je boj za zmago skrčil na dvoboj med Brand in Schreiber.

Luksemburžanka je prva prečkala ciljno črto, a so jo komisarji zaradi nepravilnosti v zaključnem sprintu premestili na drugo mesto. Evropski naslov je tako pripadel Brand, tretja je bila Alvarado. Schreiber in luksemburška kolesarska zveza sta po dirki napovedali in nato tudi vložili uradni protest. Brand je priznala, da se ta naslov od njenih prejšnjih zmag vendarle nekoliko razlikuje.

Francozi najboljši v moški konkurenci do 23 let

V moški preizkušnji do 23 let je bil najhitrejši Francoz Aubin Sparfel. O naslovu je odločal ciljni sprint, v katerem je prehitel Belgijca Giela Lejeuna in Viktorja Vandenbergheja. Za 20-letnega Sparfela je to že drugi evropski naslov, potem ko je leta 2023 slavil že v mladinski konkurenci.

Še uspešnejši so bili Francozi v ženski preizkušnji do 23 let, kjer so osvojili vsa tri odličja. Evropski naslov je pripadel Célii Gery, ki je dosegla devet sekund prednosti pred rojakinjo Lison Desprez. Tretje mesto je osvojila Amandine Muller, ki je zaostala minuto in 12 sekund. Za 20-letno Gery je to že tretji evropski naslov; leta 2023 je bila mladinska evropska prvakinja, lani pa je osvojila evropski naslov v kategoriji do 23 let.

Belgijska prevlada tudi v mladinskih kategorijah

Belgija je dosegla izjemen uspeh tudi v mladinskih preizkušnjah. V mladinski ženski konkurenci je 16-letna Lentel Huys osvojila naslov po zgodnjem napadu, s katerim je presenetila tekmice, nato pa dolgo časa sama vodila dirko. Drugo mesto je z devetimi sekundami zaostanka osvojila Švicarka Shana Huber, tretje pa Nizozemka Nynke Jochems, ki je zaostala 17 sekund.

V mladinski moški konkurenci je slavil Belgijec Lars Peers, ki je že v svojem prvem letu v tej starostni kategoriji prikazal izjemno kakovost. Z odločilnim napadom v tehnično zahtevnem delu proge si je privozil 15 sekund prednosti in v cilj pripeljal pred Nizozemcem Delanom Heerenom, aktualnim svetovnim mladinskim prvakom. Tretje mesto je osvojil še en Belgijec, Bas Vanden Eynde, ki je zaostal 37 sekund.

Belgija je tako prvenstvo končala z nizom vrhunskih rezultatov, med katerimi posebej izstopa trojna zmaga v članski moški konkurenci.

Vsi medaljisti evropskega prvenstva v ciklokrosu 2026

Prvenstvo v Zeddamu je ponudilo šest končnih razvrstitev. Naslove evropskih prvakov so osvojili kolesarji iz štirih držav: Belgije, Nizozemske in Francije, medtem ko je Luksemburžanka Marie Schreiber po odločitvi komisarjev osvojila srebro.

Člani, moški:

Thibau Nys (Belgija)

Joran Wyseure (Belgija)

Niels Vandeputte (Belgija)

Članice, ženske:

Lucinda Brand (Nizozemska)

Marie Schreiber (Luksemburg)

Ceylin del Carmen Alvarado (Nizozemska)

Moški do 23 let (U23):

Aubin Sparfel (Francija)

Giel Lejeune (Belgija)

Viktor Vandenberghe (Belgija)

Članska ženska dirka je bila najrazburljivejši dogodek evropskega prvenstva na Nizozemskem. FOTO: Sem Van Der Wal

Ženske do 23 let (U23):

Célia Gery (Francija)

Lison Desprez (Francija)

Amandine Muller (Francija)

Mladinci:

Lars Peers (Belgija)

Delano Heeren (Nizozemska)

Bas Vanden Eynde (Belgija)

Mladinke:

Lentel Huys (Belgija)

Shana Huber (Švica)

Nynke Jochems (Nizozemska)

Evropsko prvenstvo v Zeddamu je še enkrat potrdilo, da so Belgija, Nizozemska in Francija vodilne sile evropskega ciklokrosa. Hkrati je pokazalo, da v mlajših kategorijah prihaja nova generacija tekmovalcev, ki bo v prihodnjih sezonah najverjetneje pustila pomemben pečat v svetovni eliti te zahtevne kolesarske discipline.

Lucinda Brand evropska prvakinja po sporni odločitvi, Schreiberjeva ostala brez zmage

Luksemburžanka Marie Schreiber je prva prečkala ciljno črto, a so ji komisarji zmago odvzeli zaradi domnevno neprimernega sprinta. Svetovna prvakinja Lucinda Brand je tako osvojila evropski naslov, pri čemer je priznala, da se ji ta zmaga zdi nekoliko drugačna.

Oškodovana luksemburška kolesarka se podelitve medalj ni udeležila. FOTO: Sem Van Der Wal

Marie Schreiber in Lucinda Brand. FOTO: Sem Van Der Wal

Članska ženska preizkušnja na evropskem prvenstvu v ciklokrosu na Nizozemskem se je končala z velikim preobratom in še večjo kontroverznostjo. V Zeddamu sta se domača zvezdnica Lucinda Brand in Luksemburžanka Marie Schreiber v napetem zaključnem sprintu pomerili za evropski naslov. Schreiber je ciljno črto prevozila prva, a so komisarji po naknadnem pregledu zaključka zamenjali vrstni red in zmago prisodili Brand.

Cilj je bil tako tesen, da sprva nobena od tekmovalk ni vedela, katera je zmagala. Nobena po prihodu v cilj ni dvignila rok v znak slavja. Schreiber so sprva razglasili za evropsko prvakinjo, a so komisarji po dolgem posvetu presodili, da je v zaključnem sprintu storila nepravilnost. Kaznovali so jo s premestitvijo na drugo mesto, evropski naslov pa je pripadel Nizozemki. Za Brand je to drugi evropski naslov v karieri. Prvega je osvojila leta 2021 v Wijstru na Nizozemskem, zdaj pa je svojemu že tako bogatemu palmarèsu dodala še eno lovoriko. Schreiber se je morala zadovoljiti s srebrom.

»To je še en naslov, a moram priznati, da se mi zdi nekoliko nenavaden,« je Brand po dirki povedala medijem, med drugim tudi nizozemskemu portalu Wielerflits.

Schreiber je narekovala ritem, Alvaradojeva žrtev padca

Dirka je bila zahtevna že od uvodnih krogov. Brand, Schreiber in njuna nizozemska rojakinja Ceylin del Carmen Alvarado so se odlepile od skupine, pri čemer je ritem od začetka narekovala Schreiber. Trojica je postopoma povečevala prednost, nato pa se je za evropski naslov udarila med seboj. Dirka je ostajala povsem odprta vse do zadnjega kroga, ko je Alvaradojeva zaradi padca ostala brez možnosti za zmago, v ospredju pa sta ostali le še Brand in Schreiber.

»Dirka je bila zelo težka. Zlasti celoten zadnji krog je bil izjemno zahteven. Marie je bila danes izjemno močna, še posebej na stopnicah, kjer nas je prisilila v res naporen ritem. Morda je prav zato Ceylin naredila napako,« je potek dirke opisala Brand. O zmagovalki je odločal sprint na dolgem, rahlo vzpenjajočem se ciljnem odseku. Schreiber je imela boljši položaj in sprint začela prva, Brand pa se ji je približevala in z njo izenačeno obračunala vse do ciljne črte. Prav ta dvoboj je bil pozneje predmet podrobnega pregleda komisarjev.

Luksemburg zahteva razveljavitev odločitve

Odločitev komisarjev je v Luksemburgu sprožila veliko neodobravanja. Schreiber je po dirki izrazila razočaranje in dejala, da so ji odvzeli najpomembnejšo zmago v karieri. »Nespoštljivo je, da mi vzamejo največji trenutek kariere,« je poudarila.

Luksemburška kolesarska zveza (FSCL) je nato pri Evropski kolesarski zvezi (UEC), organizatorici prvenstva, vložila uradni protest. Zahteva, da končna razvrstitev odraža vrstni red, v katerem so tekmovalke prečkale ciljno črto. Možnosti za razveljavitev izida pa so majhne. Pristojnost za disciplinske zadeve na tekmovanjih pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze (UCI) ima namreč UCI in ne UEC. Njeni predpisi določajo, da se odločitve o kršitvah med dirko – vključno z nepravilnimi sprinti – praviloma ne morejo izpodbijati. Izjeme se nanašajo le na denarne kazni.

Obstaja sicer omejena možnost posega v odločitev. Disciplinska komisija UCI lahko odločitev komisarjev razveljavi, če ti pri odločanju niso upoštevali vseh relevantnih dejstev ali jih ob izreku odločitve niso imeli na voljo. V Schreiberjevem primeru pa so imeli komisarji na razpolago video posnetek zaključnega sprinta, zato bo težko najti pravno podlago za razveljavitev njihove odločitve. Luksemburška kolesarka in njena zveza bi pravico lahko iskali tudi pred Arbitražnim športnim razsodiščem (CAS), ki obravnava spore v zvezi z disciplinskimi odločitvami športnih organizacij.

Brandova ne želi razpravljati o spornem sprintu

Nova evropska prvakinja po dirki ni želela podrobneje komentirati odločitve komisarjev. Omejila se je na opis, kako je doživela zaključni dvoboj. »Marie je sprint začela nekoliko prej kot jaz. Poskušala sem jo prehiteti in sem ji prišla ob bok. No, komisarji so sprejeli svojo odločitev,« je dejala Brand.

Na dodatna vprašanja o spornem zaključku ni želela odgovarjati. Priznala je, da je vsak naslov poseben, a dodala, da je ta zmaga vendarle drugačna. »Resnično ne morem povedati nič več. Vsak naslov je čudovit, a ta je nekoliko drugačen,« je sklenila Nizozemka.