Slaba novica: Urška Žigart je tik pred svetovnim prvenstvom padla

Tadej Pogačar in njegova partnerica Urška Žigart v zadnjem času nimata sreče. Po padcu kolesarja ekipe UAE Team Emirates na Vuelti je po poročanju Dela na današnji tretji etapi dirke Faun Tour v Franciji padla in odstopila tudi Urška. Za zdaj še ni jasno, kakšno poškodbo je ob tem utrpela.

Žigartovi je sicer na tej dirki odlično kazalo, saj je bila po dveh etapah v skupnem seštevku na tretjem mestu. Pred njo sta bili samo Novozelandka Niamh Fisher-Black in Francozinja Juliette Berthet. Obe sta imeli isti čas, Slovenka pa je za njima zaostajala 28 sekund.

Letos že hudo padla

Skrbi dejstvo, da se je današnji padec zgodil dva tedna pred cestno dirko na svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo v Montrealu. Tadej je že moral zaradi hudega padca na Vuelti odpovedati letošnje svetovno prvenstvo. Letošnjo sezono je tudi že zaključil. Upajmo, da ne bo enaka usoda doletela še Urške. Današnji padec sicer ni prvi njen v letošnji sezoni. Zelo hudo je padla že na dirki po Švici in končala v bolnišnici. Takrat si je zlomila čeljust in se nato precej hitro spet vrnila na kolesarske steze.