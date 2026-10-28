Šlo je za las, a Dončićeve čarovnije tokrat niso bile dovolj

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Los Angeles Lakers na četrti tekmi nove sezone doživel prvi poraz. Jezerniki so pred več kot 19 tisoč navijači v domači dvorani kljub 41 točkam Dončića s 129:134 izgubili proti Portland Trail Blazers, pri katerih sta največ točk, po 23, dosegla Deni Avdija in Ja Morant.

Dončić je točkovnemu zbiru tokrat v 37 minutah dodal še pet skokov, devet podaj, eno ukradeno ter dve izgubljeni žogi. Pri domačih je bil dobro razpoložen tudi Austin Reeves s 26 točkami, vendar sta imela premalo pomoči v soigralcih. Na drugi strani sta se pri Portlandu za tretjo zaporedno zmago v novi sezoni izkazala še Damian Lillard z 21 in Jrue Holiday z 22 točkami, 14 točk je k zmagi dodal Robert Williams III. Naslednja tekma jezernike čaka že v noči na četrtek po srednjeevropskem času, ko se bodo v dvorani Intuit Dome pomerili z mestnimi tekmeci Clippers.