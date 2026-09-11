Slovenci na uvodu EP brez izgubljenega niza odpravili Slovaško

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagali Slovaško s 3:0 (29, 15, 18). Slovenski odbojkarji so tako uspešno začeli obrambo bronastega odličja, naslednji tekmec v skupini A pa bo v nedeljo Švedska.

Slovenski odbojkarji so po uspehu v ligi narodov danes začeli še drugi vrhunec sezone. Na svojem 11. EP trikratni evropski podprvaki branijo bronasto odličje izpred treh let. V prvo tekmo so krenili v vlogi velikega papirnatega favorita in kot peta reprezentanca sveta. Slovaška je medtem na mednarodni lestvici šele 44., največji uspeh je zabeležila z uvrstitvijo v četrtfinale EP leta 2011. Ekipi se že dolgo časa nista merili med seboj. Od zadnjih dveh tekem, še to sta bili prijateljski, je minilo dobrih deset let. Takrat so bili dvakrat boljši Slovenci, ki so pred tem izgubili obe tekmi na EP v letih 2009 in 2007.

Selektor Fabio Soli, ki na EP ne more računati na poškodovanega korektorja Tončka Šterna, je danes začel z najmočnejšo razpoložljivo postavo. Na parket je poslal srednja blokerja Jana Kozamernika in Alena Pajenka, podajalca Uroša Planinšiča, sprejemalca Tineta Urnauta in Roka Možiča, korektorja Nika Mujanovića ter libera Janija Kovačiča.

Slovenci so začeli v krču in se morali za prvi niz pošteno potruditi, da so ga izvlekli v podaljšani igri. Ko so se v nadaljevanju otresli začetnega pritiska, so začeli igrati precej bolje in naslednja dva gladko dobili. S 14 točkami je bil najuspešnejši Mujanović, po deset sta jih dodala Možič in Pajenk. Slovensko vrsto zdaj čaka dan počitka, nato bo v nedeljo ob 16. uri igrala naslednjo tekma proti Švedski. Skandinavci po 33 letih igrajo na EP, tako da bodo Solijevi izbranci znova v vlogi velikega favorita.