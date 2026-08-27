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Slovenci v kvalifikacijah za SP 2027 v Franciji: najvišji in najbolj osovražen v NBA

Kapetan Klemen Prepelič v boj z Victorjem Wembanyamo.
Victor Wembanyama in Rudy Gobert sta udarni orožji Francije. FOTO: Scott Wachter/Reuters

Victor Wembanyama in Rudy Gobert sta udarni orožji Francije. FOTO: Scott Wachter/Reuters

Klemen Prepelič je na dveh pripravljalnih tekmah dosegel kar 54 točk (31 + 23). FOTO: Voranc Vogel

Klemen Prepelič je na dveh pripravljalnih tekmah dosegel kar 54 točk (31 + 23). FOTO: Voranc Vogel

Aleksander Sekulić se je reprezentanci pridružil v Parizu, potem ko je na kratko odšel v Barcelono. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Aleksander Sekulić se je reprezentanci pridružil v Parizu, potem ko je na kratko odšel v Barcelono. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Victor Wembanyama in Rudy Gobert sta udarni orožji Francije. FOTO: Scott Wachter/Reuters
Klemen Prepelič je na dveh pripravljalnih tekmah dosegel kar 54 točk (31 + 23). FOTO: Voranc Vogel
Aleksander Sekulić se je reprezentanci pridružil v Parizu, potem ko je na kratko odšel v Barcelono. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
Nejc Grilc
 27. 8. 2026 | 06:35
3:46
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Košarkarsko poletje se približuje koncu, mednarodna zveza pa ga je označila za slovensko, po seštevku (z utežmi za starostne kategorije) osvojenih kolajn v mlajših kategorijah je bila Slovenija to poletje neprekosljiva. Škoda, ker podobno ne velja tudi med elito, kjer gre izbrani vrsti pošteno za nohte. Današnji (20.30) zvezdniški izziv Rudya Goberta in Victorja Wembanyame bo pokazal, kako uspešno je bilo delo strokovnega štaba Aleksandra Sekulića v zadnjem mesecu dni, pravo vrednost reprezentance pa bo pokazala ključna nedeljska tekma v kvalifikacijah za SP 2027 z Madžarsko.

Reprezentančno košarkarsko poletje je bilo tudi brez velikega članskega tekmovanja vse prej kot mirno. Kolajnam in presežkom mlajših generacij so sledili razburkani tedni članske reprezentance, ki se je pred ključnimi tekmami ne le letošnjega, temveč vsaj naslednjih dveh let odločila za mir na Rogli, kjer so vselej gradili temelje kasnejših uspehov. Tokrat je na Pohorju vladal pravi prepih, igralci so odpadali po tekočem traku, selektor je krpal luknje, kot je vedel in znal, na koncu je za nekaj dni odpadel tudi Sekulić. Bleščeči službi pri Barceloni neizogibno sledijo obveznosti, katerim tudi navzlic reprezentančnih obveznosti ne more reči ne …

Aleksander Sekulić se je reprezentanci pridružil v Parizu, potem ko je na kratko odšel v Barcelono. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
Aleksander Sekulić se je reprezentanci pridružil v Parizu, potem ko je na kratko odšel v Barcelono. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Z mešanico preizkušenih igralcev, tistih, ki so opravili celotne priprave in tistih, ki se nepričakovano tik pred zdajci vračajo v jato (Žiga Samar, Luka Ščuka), se je Slovenija odpravila v Francijo, kjer bi morala uživati v nagradi, če bi se uvodni poletni tedni razpletli drugače. Namesto, da bi v dvoboj z enim najboljših ter pri 224 centimetrov tudi najvišjem košarkarju lige NBA Wembanyamo, ki mu pod košem družbo dela še osovraženi (postal je simbol covida, zapleta se v številne besedne dvoboje s tekmeci …) Rudy Gobert, vstopili neobremenjeno, morajo razmišljati o rezultatu.

224 centimetrov v višino meri Victor Wembanyama.

»V svoji zasedbi imajo izjemno visoke in telesno dominantne igralce. A v Pariz ne odhajamo z belo zastavo. Iskali bomo svoje priložnosti in verjamemo, da lahko ob našem dobrem dnevu tudi presenetimo. Izhajati moramo iz čvrste igre v obrambi ter na njej graditi samozavest za napadalni del. Morebiten uspeh bi nam prinesel ogromen plus za nadaljevanje kvalifikacij,« se Gregor Hrovat, ki ima bogate igralske izkušnje iz dežele galskih petelinov, ne predaja vnaprej. Slovenija je v torek dopotovala v Pariz, na kraj, kjer bi Wembanyama skoraj presenetil Američane na turnirju, ki so ga Slovenci kljub naporom izčrpanega Luke Dončića v dodatnih kvalifikacijah v Atenah pospremili le kot gledalci.

Najprej Bercy, nato Tivoli

Velezvezdnika, ki je zadnje dni preživel v družbi Los Angeles Lakers, tokrat niti v vlogi gledalca ne bo ob izbrani vrsti, predvsem mlajši del bi na igralce svetovnega formata zagotovo gledal z velikimi očmi. Morda bo tako tudi pred prvo sireno v dvorani Bercy, nato pa se bo treba odločno podati v boj z atletsko nadarjenimi Francozi, ki imajo v omenjenih zvezdnikih San Antonia in Minnesote, pa tudi v Evanu Fournierju, Sylvanu Franciscu in Timotheeju Luwawu-Cabarotu ogromno izkušenj z najvišje ravni.

Klemen Prepelič je na dveh pripravljalnih tekmah dosegel kar 54 točk (31 + 23). FOTO: Voranc Vogel
Klemen Prepelič je na dveh pripravljalnih tekmah dosegel kar 54 točk (31 + 23). FOTO: Voranc Vogel

Vsaka izkušnja z današnjega dvoboja (20.30) bo Sloveniji prišla prav, v nedeljo (20.00) v Tivoliju proti Madžarski šteje le še zmaga. Računica je jasna, z dvema porazoma proti Estoniji so si Slovenci že zapletli življenje in poslabšali izhodišče v boju z neposrednim tekmecem, z zmago nad Madžarsko bi vsaj enega pustili v vzvratnem ogledalu. V nasprotnem primeru vodstvu reprezentance ostane le še rešilna bilka in upanje na presenečenje doma proti Franciji ali v dveh dvobojih s Finsko, ki vsaj v tem trenutku po kakovosti odstopa od domače izbrane vrste. 

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košarkaAleksander Sekulićslovenska reprezentancaKlemen PrepeličVictor Wembanyamakvalifikacije za SP 2027
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