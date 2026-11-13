Slovenci v razprodanem Ljudskem vrtu ustavili favorizirano Švico! Odločitev o napredovanju še ni padla

Slovenska nogometna reprezentanca je v Mariboru remizirala s favorizirano Švico in osvojila pomembno točko v boju za napredovanje v ligi narodov. Izbranci Boštjana Cesarja so se pred polnimi tribunami Ljudskega vrta zoperstavili reprezentanci, ki je pred prihodom v Slovenijo dobila vse štiri tekme v skupini.

Švicarji v Maribor prišli kot veliki favoriti

Švica je pred tekmo veljala za izrazitega favorita. Na prvih štirih tekmah je zbrala vseh 12 točk, dosegla 11 zadetkov in prejela le enega. Prav tega so ji zabili Slovenci, ki so oktobra na gostovanju izgubili z 1:2.

* Stadion Ljudski vrt, gledalcev 10.500, sodniki: Vergoote, Seeldraeyers, Tiesters (vsi Belgija). * Strelci: /. * Slovenija: Oblak, Kuzmić, Bijol, Drkušić, Zaletel, Zabukovnik, Gnezda Čerin, Karničnik, Šturm, Matko (od 80. Begić), Vipotnik (od 80. Celar). * Švica: Kobel, Britschgi, Akanji, Elvedi, Athekame (od 59. Schmidt), Freuler, Zakaria, Aebischer (od 87. Sow), Ndoye (od 87. Ballet), Rieder (od 90+2. Rodriguez), Embolo (od 59. Amdouni). * Rumena kartona: Kuzmić, Bijol. * Rdeči karton: /.

Slovenija je imela pred petkovim obračunom sedem točk. Po remiju s Škotsko, zmagi nad Severno Makedonijo, porazu proti Švici in odmevni zmagi na Škotskem je zasedala drugo mesto v skupini.

Selektor Boštjan Cesar je pred srečanjem poudaril, da verjame v svoje varovance in njihovo sposobnost, da se kosajo tudi z najmočnejšimi tekmeci.

Slovence čaka še zadnja preizkušnja

Slovenska reprezentanca bo skupinski del lige narodov sklenila v ponedeljek, ko se bo ob 20.45 v Skopju pomerila s Severno Makedonijo.

Prvo mesto v skupini prinaša neposredno napredovanje v ligo A, drugouvrščeno reprezentanco pa čakajo dodatne kvalifikacije.