  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
EVROPSKO PRVENSTVO

Slovenci večino tekme lovili Hrvate, a jih niso uspeli prehiteti. Imajo le še teoretične možnosti za polfinale

Hrvaška je bila v Malmöju boljša z rezultatom 25:29.
Derbiji s Hrvaško so vedno nekaj posebnega. FOTO: Johan Nilsson/tt Afp
Derbiji s Hrvaško so vedno nekaj posebnega. FOTO: Johan Nilsson/tt Afp
STA, A. Ka.
 27. 1. 2026 | 18:00
 27. 1. 2026 | 19:55
1:21
A+A-

Rokometaši Slovenije so v 3. krogu glavnega dela evropskega prvenstva v Malmöju izgubili s Hrvaško s 25:29 (11:14), tako da imajo krog pred koncem skupinskega dela le še teoretične možnosti za uvrstitev v polfinale. Slovenija se bo v sredo ob 15.30 pomerila še z Islandijo. Za slovensko reprezentanco se dan ni najbolje začel, saj je zaradi bolezni, kljub poskusom na popoldanskem ogrevanju, odpadel Andraž Makuc. V postavi ga je zamenjal Tarik Mlivić, po kazni dveh tekem prepovedi pa se je v kader vrnil Matic Suholežnik.

Slovenci so dvoboj odprli zelo slabo, tudi hrvaška obramba pa je delovala zelo čvrsto. Slovenci so iz igre prvič zadeli šele v 12. minuti, vmes pa zapravili tudi eno sedemmetrovko. Hrvati so hitro povedli za štiri gole (3:7) in vseskozi vztrajali v prednosti, čeprav so tudi nekajkrat zgrešili, potem ko slovenska igra v napadu še naprej ni stekla. Po golu Blaža Janca iz protinapada je bilo hrvaško vodstvo +2, namesto priključka pa so nato Slovenci zapravili dva napada, južni sosedi pa vodstvo znova povišali na štiri gole (7:11). V slovenski igri je bilo še naprej preveč napak, pod več teh se je podpisal Domen Makuc, tudi streli s krila pa niso našli cilja. Kljub temu razlika ob polčasu ni bila neulovljiva (11:14).

Vseeno so v drugem delu Slovenci dolgo čakali do prvega ustavljenega napada Hrvatov, vmes pa je Borut Mačkovšek ob rekordnem 42. nastopu na EP znižal na 14:17. Slovenci so potrebovali nekaj priložnosti, da so prišli na -2, čeprav ob dobri hrvaški obrambi streli niso bili izdelani. Ob nekaj obrambah Miljana Vujovića in napakah Hrvatov pa so Zormanovi varovanci prišli do priključka (17:18), v 42. minuti pa izenačili prek Kristjana Horžena.

Slovenija je nato znova naletela na težave, predvsem v napadu se je vnovič ustavilo, Hrvati pa so hitro prišli do +3 (19:20).

Slovenci so znova lovili Hrvate in izgubljali energijo, obenem pa so izgubili še Staša Slatinka Jovičića, ki si je po vlečenju roke v 48. minuti prislužil rdeč karton. Vseeno je bilo na semaforju po petek golu Domna Makuca 21:22, hrvaški strateg Dagur Sigurdsson pa je moral vzeti minuto odmora.

Še ena priložnost za izenačenje je nato splavala po vodi po prekršku v napadu, kar je Hrvatom omogočalo korak ali dva naskoka.

Enostavno je v obrambi manjkala kakšna dobra poteza ali obramba vratarjev, Zorman pa je v 54. minuti poskusil umiriti svoje varovance s posvetom ob klopi. Predaje ni bilo, a Hrvati so delovali bolje v obrambi, v napadu pa so bili bolj učinkoviti.

V štirih zaporednih napadih pa je vrata zaklenil še Dominik Kuzmanović, po +4 Hrvaške pa je bilo upov na konec. Zdaj namreč le še matematika in nepričakovan razplet skupine II peljeta Slovenijo v polfinale.

Na današnji tekmi sta bila v slovenski izbrani vrsti najučinkovitejša Domen Makuc in Domen Novak, vse je dosegel s sedmih metrov, s po šestimi goli, pri Hrvatih je sedem golov dosegel Tin Lučin.

V skupini 2 je v vodstvu Hrvaška s šestimi točkami, Islandija, ki je danes zgolj remizirala s Švico, je druga s petimi točkami, štiri točke ima Slovenija, prav toliko pa tudi Švedska, ki se bo danes zvečer pomerila z Madžarsko.

Slovenska izbrana vrsta je v prvem delu premagala Črno goro, Švico in Ferske otoke, v drugem najprej pa je izgubila s Švedsko in Hrvaško ter premagala Madžarsko.

V polfinale bosta napredovali po dve najboljši ekipi iz obeh skupin, tretjeuvrščeni pa bosta 30. januarja igrali za peto mesto. Isti dan bosta tudi polfinalna obračuna, dva dni kasneje pa še dvoboj za tretje mesto in finale.

Več iz teme

SlovenijaHrvaškarokometevropsko prvenstvoŠvedskaMälmo
ZADNJE NOVICE
19:44
Novice  |  Svet
JE RES TAKO ZDRAV, KOT PRAVI?

Trump pozabil ime za Alzheimerjevo bolezen, a vseeno zanikal, da bi jo imel

Za Alzheimerjevo boleznijo je trpel tudi predsednikov oče, ki je umrl leta 1999.
27. 1. 2026 | 19:44
19:29
Novice  |  Svet
MINNESOTA V SREDIŠČU POLITIČNEGA POTRESA

Amerika v ognju, Biden obsodil vlado: »Naši državljani niso tarče lastne države!«

ZDA v krizi: smrt dveh državljanov sprožila alarm celotni državi.
27. 1. 2026 | 19:29
19:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KITAJSKA

Smučarka želela slikati snežnega leoparda, končalo se je katastrofalno (VIDEO)

Snežni leopard jo je napadel, dobila je poškodbe obraza. Odpeljati so jo morali v bolnišnico.
27. 1. 2026 | 19:12
18:49
Novice  |  Slovenija
ZELENA REGA

Ogrožena vrsta med listi solate znanega trgovca! Hitra reakcija najditeljev rešila življenje

Majhna žaba ogrožene vrste je presenetila najditelja v Kranju.
27. 1. 2026 | 18:49
18:45
Lifestyle  |  Stil
POSEBNA METODA

Tako lahko kompostiramo tudi v kuhinji, brez smradu in muh

Metoda bokaši je vrsta kuhinjskega kompostiranja, po kateri v zaprtem vedru fermentiramo odpadke.
27. 1. 2026 | 18:45
18:25
Bulvar  |  Glasba in film
NOVA PESEM

Jan Plestenjak je po več tednih razkril veliko skrivnost (VIDEO)

Priljubljeni pevec Jan Plestenjak je nedavno vzbudil radovednost, njegova skrivnost je pritegnila tako poslušalce kot glasbene kolege.
Roman Turnšek27. 1. 2026 | 18:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Kako se napajata Google in Mercedez-Benz?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki