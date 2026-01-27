Slovenci večino tekme lovili Hrvate, a jih niso uspeli prehiteti. Imajo le še teoretične možnosti za polfinale

Rokometaši Slovenije so v 3. krogu glavnega dela evropskega prvenstva v Malmöju izgubili s Hrvaško s 25:29 (11:14), tako da imajo krog pred koncem skupinskega dela le še teoretične možnosti za uvrstitev v polfinale. Slovenija se bo v sredo ob 15.30 pomerila še z Islandijo. Za slovensko reprezentanco se dan ni najbolje začel, saj je zaradi bolezni, kljub poskusom na popoldanskem ogrevanju, odpadel Andraž Makuc. V postavi ga je zamenjal Tarik Mlivić, po kazni dveh tekem prepovedi pa se je v kader vrnil Matic Suholežnik.

Slovenci so dvoboj odprli zelo slabo, tudi hrvaška obramba pa je delovala zelo čvrsto. Slovenci so iz igre prvič zadeli šele v 12. minuti, vmes pa zapravili tudi eno sedemmetrovko. Hrvati so hitro povedli za štiri gole (3:7) in vseskozi vztrajali v prednosti, čeprav so tudi nekajkrat zgrešili, potem ko slovenska igra v napadu še naprej ni stekla. Po golu Blaža Janca iz protinapada je bilo hrvaško vodstvo +2, namesto priključka pa so nato Slovenci zapravili dva napada, južni sosedi pa vodstvo znova povišali na štiri gole (7:11). V slovenski igri je bilo še naprej preveč napak, pod več teh se je podpisal Domen Makuc, tudi streli s krila pa niso našli cilja. Kljub temu razlika ob polčasu ni bila neulovljiva (11:14).

Vseeno so v drugem delu Slovenci dolgo čakali do prvega ustavljenega napada Hrvatov, vmes pa je Borut Mačkovšek ob rekordnem 42. nastopu na EP znižal na 14:17. Slovenci so potrebovali nekaj priložnosti, da so prišli na -2, čeprav ob dobri hrvaški obrambi streli niso bili izdelani. Ob nekaj obrambah Miljana Vujovića in napakah Hrvatov pa so Zormanovi varovanci prišli do priključka (17:18), v 42. minuti pa izenačili prek Kristjana Horžena.

Slovenija je nato znova naletela na težave, predvsem v napadu se je vnovič ustavilo, Hrvati pa so hitro prišli do +3 (19:20).

Slovenci so znova lovili Hrvate in izgubljali energijo, obenem pa so izgubili še Staša Slatinka Jovičića, ki si je po vlečenju roke v 48. minuti prislužil rdeč karton. Vseeno je bilo na semaforju po petek golu Domna Makuca 21:22, hrvaški strateg Dagur Sigurdsson pa je moral vzeti minuto odmora.

Še ena priložnost za izenačenje je nato splavala po vodi po prekršku v napadu, kar je Hrvatom omogočalo korak ali dva naskoka.

Enostavno je v obrambi manjkala kakšna dobra poteza ali obramba vratarjev, Zorman pa je v 54. minuti poskusil umiriti svoje varovance s posvetom ob klopi. Predaje ni bilo, a Hrvati so delovali bolje v obrambi, v napadu pa so bili bolj učinkoviti.

V štirih zaporednih napadih pa je vrata zaklenil še Dominik Kuzmanović, po +4 Hrvaške pa je bilo upov na konec. Zdaj namreč le še matematika in nepričakovan razplet skupine II peljeta Slovenijo v polfinale.

Na današnji tekmi sta bila v slovenski izbrani vrsti najučinkovitejša Domen Makuc in Domen Novak, vse je dosegel s sedmih metrov, s po šestimi goli, pri Hrvatih je sedem golov dosegel Tin Lučin.

V skupini 2 je v vodstvu Hrvaška s šestimi točkami, Islandija, ki je danes zgolj remizirala s Švico, je druga s petimi točkami, štiri točke ima Slovenija, prav toliko pa tudi Švedska, ki se bo danes zvečer pomerila z Madžarsko.

Slovenska izbrana vrsta je v prvem delu premagala Črno goro, Švico in Ferske otoke, v drugem najprej pa je izgubila s Švedsko in Hrvaško ter premagala Madžarsko.

V polfinale bosta napredovali po dve najboljši ekipi iz obeh skupin, tretjeuvrščeni pa bosta 30. januarja igrali za peto mesto. Isti dan bosta tudi polfinalna obračuna, dva dni kasneje pa še dvoboj za tretje mesto in finale.