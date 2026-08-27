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KVALIFIKACIJE ZA SP 2027

Slovenija brez možnosti proti Wembanyamu in druščini (FOTO)

Po prvem krogu drugega dela so naši košarkarji na zadnjem mestu v skupini.
FOTO: Simon Wohlfahrt Afp

FOTO: Simon Wohlfahrt Afp

FOTO: Simon Wohlfahrt AFP

FOTO: Simon Wohlfahrt AFP

FOTO: Simon Wohlfahrt Afp

FOTO: Simon Wohlfahrt Afp

FOTO: Simon Wohlfahrt Afp

FOTO: Simon Wohlfahrt Afp

FOTO: Simon Wohlfahrt Afp
FOTO: Simon Wohlfahrt AFP
FOTO: Simon Wohlfahrt Afp
FOTO: Simon Wohlfahrt Afp
STA, S. U.
 27. 8. 2026 | 22:39
 27. 8. 2026 | 22:45
1:20
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Košarkarji Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju začeli s pričakovanim porazom. Na gostovanju v Parizu so izgubili proti zvezdniški zasedbi Francije s 67:92 (17:31, 35:54, 50:73).

Slovenija je s četrtim porazom oziroma tretjim zaporednim v teh kvalifikacijah padla pod polovični izkupiček, priložnost za ohranitev upanja na nastop v Dohi prihodnje poletje pa bo imela v nedeljo, ko bo v Tivoliju ob 20. uri gostila Madžarsko. Po prvem krogu drugega dela je Slovenija na zadnjem mestu v skupini.

Švedska je danes zmagala na Finskem s 86:81, Madžarska pa je doma nadigrala Estonijo s 85:67. Francija ima na vrhu skupine šest zmag, s 4-3 ji sledijo Finska, Švedska in Madžarska, Estonija pa je tako kot Slovenija pri 3-4, a ima boljše medsebojno razmerje. V drugem delu je na sporedu še pet tekem, na svetovno prvenstvo pa se bodo uvrstile prve tri ekipe iz skupine.

Najboljša strelca Slovenije sta bila danes Martin Krampelj in Gregor Glas z desetimi točkami, pri Franciji pa je z 22 točkami izstopal Victor Wembanyama.

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