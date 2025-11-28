Slovenija izgubila po dramatičnem podaljšku, svetla točka mladi Joksimović

Košarkarji Slovenije so s porazom začeli kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo poleti 2027 v Katarju. Pred domačo publiko v dvorani Bonifika v Kopru so po podaljšku izgubili z Estonijo s 93:94 (19:20, 39:38, 65:58, 79:79).

Poraz na uvodni tekmi je slaba popotnica za slovensko reprezentanco, ki bo v ponedeljek odigrala še drugo tekmo v novembrskem ciklu kvalifikacij. V Göteborgu se bo ob 19. uri pomerila s Švedsko. Najboljši strelci Slovenije v Kopru so bili Gregor Hrovat s 23 točkami in Žiga Samar ter Miha Cerkvenik, ki sta jih dosegla po 15.

Kvalifikacije za SP potekajo po enakem sistemu kot za pretekli dve prvenstvi, se pravi, da bodo morale najboljše evropske reprezentance za 12 prostih mest med 32 udeleženci SP odigrati dvanajst tekem. Po izkušnjah bo za pot v Katar potrebnih od 6 do 8 zmag. Slovenija ima v skupini prvega dela še Češko, najboljše tri reprezentance pa se bodo v drugem delu križale s skupino, v kateri so Francija, Finska, Madžarska in Belgija.

Gregor Hrovat bi sicer moral tekmo končati kot glavni junak, saj je v podaljšku dosegel 11 od svojih 23 točk, zadel je tudi dva prosta meta 18 sekund pred koncem za 93:89, a je Slovenija katastrofalno odigrala sklepne sekunde in ostala brez glavne nagrade. Pokopala sta jo najboljša strelca Estonije Henri Drell in Kristian Kullamäe, ki sta skupaj dosegla več kot polovico vseh točk svoje ekipe.

Svetla točka reprezentance je bil mladi Stefan Joksimović, ki je pred 12 dnevi praznoval šele 17. rojstni dan in ki je postal najmlajši slovenski debitant v državni selekciji. V skoraj 22 minutah na parketu je dosegel devet točk.