Slovenija je v polfinalu EP v odbojki!

Slovenci so po uspešno opravljeni nalogi v Modeni v ponedeljek prestali prvo izločilno preizkušnjo in odpihnili Srbe. S tem so se šestič zapored uvrstili med najboljšo osmerico na EP, od leta 2015 so bili na koncu trikrat srebrni in nazadnje bronasti.

Naslednji tekmec na poti do Milana je bila Belgija, zmagovalka skupine C (štiri zmage, en poraz), ki je v osmini finala ugnala Češko in se v četrtfinale uvrstila prvič po 2017. V zadnjem medsebojnem obračunu so leta 2020 v olimpijskih kvalifikacijah s 3:0 slavili Slovenci.

Slovenski selektor Fabio Soli postave v primerjavi z osmino finala ni spreminjal. Nadomestni kapetan Alen Pajenk je z Janom Kozamernikom začel v bloku, Klemen Čebulj in Rok Možič na mestih sprejemalca, začeli so še podajalec Uroš Planinšič, korektor Nik Mujanović in libero Jani Kovačič. Uvodna današnja niza sta bila sicer izenačena, a so Slovenci s svojo kvaliteto bolje odigrali končnici in povedli z 2:0. Nekoliko so popustili v tretjem, ko so bili Belgijci učinkovitejši, a so v četrtem spet vse postavili na svoje mesto in dominantno zaključili dvoboj.

V slovenski vrsti je bil z 18 točkami najboljši Možič, 14 točk je pristavil Mujanović, 12 pa Čebulj. Pri Belgiji je s 23 točkami izstopal Ferre Reggers. Slovenski odbojkarji se bodo v polfinalu pomeril z branilko naslova Poljsko, ki je v četrtfinalu s 3:0 izločila Nemčijo. Dvoboj z dvakratnimi evropskimi prvaki bo na sporedu v petek.