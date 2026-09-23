  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAČENJA SE BOJ ZA MEDALJE

Slovenija je v polfinalu EP v odbojki!

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Belgijo s 3:1 (22, 22, -20, 13). Slovenski odbojkarji ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred treh let. V petkovem polfinalu bo tekmec Poljska.
FOTO: Luca Del Prete
FOTO: Luca Del Prete
STA, S. U.
 23. 9. 2026 | 18:05
 23. 9. 2026 | 18:18
1:58
A+A-

Slovenci so po uspešno opravljeni nalogi v Modeni v ponedeljek prestali prvo izločilno preizkušnjo in odpihnili Srbe. S tem so se šestič zapored uvrstili med najboljšo osmerico na EP, od leta 2015 so bili na koncu trikrat srebrni in nazadnje bronasti.

Naslednji tekmec na poti do Milana je bila Belgija, zmagovalka skupine C (štiri zmage, en poraz), ki je v osmini finala ugnala Češko in se v četrtfinale uvrstila prvič po 2017. V zadnjem medsebojnem obračunu so leta 2020 v olimpijskih kvalifikacijah s 3:0 slavili Slovenci.

Slovenski selektor Fabio Soli postave v primerjavi z osmino finala ni spreminjal. Nadomestni kapetan Alen Pajenk je z Janom Kozamernikom začel v bloku, Klemen Čebulj in Rok Možič na mestih sprejemalca, začeli so še podajalec Uroš Planinšič, korektor Nik Mujanović in libero Jani Kovačič. Uvodna današnja niza sta bila sicer izenačena, a so Slovenci s svojo kvaliteto bolje odigrali končnici in povedli z 2:0. Nekoliko so popustili v tretjem, ko so bili Belgijci učinkovitejši, a so v četrtem spet vse postavili na svoje mesto in dominantno zaključili dvoboj.

V slovenski vrsti je bil z 18 točkami najboljši Možič, 14 točk je pristavil Mujanović, 12 pa Čebulj. Pri Belgiji je s 23 točkami izstopal Ferre Reggers. Slovenski odbojkarji se bodo v polfinalu pomeril z branilko naslova Poljsko, ki je v četrtfinalu s 3:0 izločila Nemčijo. Dvoboj z dvakratnimi evropskimi prvaki bo na sporedu v petek.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

odbojkaSlovenijaevropsko prvenstvoBelgija
ZADNJE NOVICE
18:24
Bulvar  |  Tuji trači
NOVI SPOMINI

Objavljena šokantna reakcija kraljice ob smrti princese Diane, njene prve besede so zgrozile javnost (VIDEO)

Nove podrobnosti iz prihajajočih spominov Charlesa Spencerja mečejo povsem novo luč na tragične dogodke iz avgusta 1997.
23. 9. 2026 | 18:24
18:13
Novice  |  Svet
JAVNI RED IN MIR

Skrivnostna »ženska v črnem« prestrašila občane: zbrali so se, na teren je prišla policija (VIDEO)

Presenetljivo je, da nihče od zbranih ni mogel potrditi, da je skrivnostno osebo s posnetkov dejansko videl na lastne oči.
23. 9. 2026 | 18:13
18:05
Šport  |  Tekme
ZAČENJA SE BOJ ZA MEDALJE

Slovenija je v polfinalu EP v odbojki!

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Belgijo s 3:1 (22, 22, -20, 13). Slovenski odbojkarji ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred treh let. V petkovem polfinalu bo tekmec Poljska.
23. 9. 2026 | 18:05
18:00
Lifestyle  |  Stil
ZANIMIVO

Raziskava: se pari, ki nimajo istega priimka, pogosteje ločujejo?

Pri zakoncih, ki niso imeli skupnega priimka, je bil zakon v povprečju krajši za približno od osem do deset let.
23. 9. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Je to najmanjša hiša v Sloveniji? Poglejte, kaj skriva 25 kvadratov

Nekoč je bila drvarnica, danes je sodoben dom za mlad par. Na zgolj 25 kvadratnih metrih so s premišljenimi rešitvami našli prostor za vse.
23. 9. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Zvezdni odsev: Luna v Ribah prinaša močna čustva, kvadrat z Uranom pa nepričakovane preobrate

Četrtek bo astrološko precej razgiban.
23. 9. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
17. 9. 2026 | 14:08
Promo
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NEGA OBRAZA

Skrivnost popolnoma spočite kože

Spoznajte švicarski Teoxane, blagovno znamko, ki združuje natančnost estetske medicine in vrhunski luksuz v rituale za najlepšo kožo doslej.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Ugodnost, ki je ni na plačilni listi (video)

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
17. 9. 2026 | 14:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NEGA OBRAZA

Skrivnost popolnoma spočite kože

Spoznajte švicarski Teoxane, blagovno znamko, ki združuje natančnost estetske medicine in vrhunski luksuz v rituale za najlepšo kožo doslej.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Ugodnost, ki je ni na plačilni listi (video)

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GROŽNJE

S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
14. 9. 2026 | 12:53
Promo
Lifestyle  |  Polet
ARHITEKTURA SLOVENIJE

Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ljubljana ta konec tedna v pričakovanju pestrega dogajanja

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

S to napravo prihranite 75 odstotkov

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

Od izposojene opreme do svetovnega prvenstva: »Ne bi mogla biti brez tega« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

V njegovih rokah se začne zgodba ene najdragocenejših snovi

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Kaj praznujemo na današnji državni praznik?

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
23. 9. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Pri Windowsih vas tokrat lahko preseneti račun

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
17. 9. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Telefon, ki buri duhove, lahko pristane prav v vašem žepu

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
17. 9. 2026 | 16:02
Promo
Novice  |  Slovenija
CENE IZDELKOV

Stvari, ki jih v trgovini plačujemo, pa jih ne odnesemo domov

Na polici stoji izdelek. Ste se kdaj vprašali, kakšna je njegova zgodba? Od recepta do embalaže in prevoza v trgovino – ker vse to določa tudi njegovo ceno.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ljudje že govorijo, kaj se bo ta konec tedna dogajalo v prestolnici

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIŠČENJE

Madež izgine, vonj pa ostane? Obstaja drugačen način čiščenja

Dlake hišnih ljubljenčkov, blatni odtisi tačk in zasušeni madeži zahtevajo več kot običajno sesanje.
17. 9. 2026 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MITI O INVESTIRANJU

Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZATRDLINA

Ali je bolezen dedna?

Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
23. 9. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

To je novost pri skrbi za zobe

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
AVTOMOBILIZEM

Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBOVALNE VERIGE

Kaj se dogaja v Zalogu

Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLN TANK

Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
Promo Slovenske novice23. 9. 2026 | 13:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
15. 9. 2026 | 09:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Svet
MISLI STROKOVNJAKA

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Peter Prevc brez olepševanja

Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
21. 9. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREHITRO

»Zgodila se mi je nesreča. Naj moja zgodba ne postane vaša« (video)

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
21. 9. 2026 | 12:54
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Nevarnost, na katero sploh ne pomislimo

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
11. 9. 2026 | 09:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenski ETF odpira preprostejšo pot do domačih delnic

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

Je njej res hladneje kot njemu?

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
GIBANJE

»Tina, ti si zmožna več.« Stavek, ki ga ni nikoli pozabila (video)

Šport je odkrila šele nekaj let pred upokojitvijo. Potem je prišla prva tekma z izposojenim kolesom, svetovni naslov, hud padec in spoznanje, da si življenja brez gibanja ne predstavlja več.
23. 9. 2026 | 11:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

»Ne razumem, zakaj so dopustili, da so izgubili četrtino sredstev« (video)

Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
22. 9. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA PRIHODNOST

Slovenske železnice razkrivajo novosti

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice18. 9. 2026 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NEPREMIČNINE

Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 08:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki