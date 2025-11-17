Boleč poraz na igrišču in tudi na tribunah: dobra polovica navzočih stiskala pesti za Kosovo

Tistim, ki podrobneje spremljajo slovenski nogomet, zlasti našo reprezentančno vrsto, je že dobro znano, da ta ne sodi med ekipe, ki bi nizale uspehe in se redno uvrščale na velika mednarodna tekmovanja. In tako je po sobotnem večeru v Stožicah, v katerem je moštvo Kosova v prepričljivem slogu ugnalo slovensko izbrano vrsto z 2:0, jasno, da naših nogometašev po lanskem odmevnem nastopu na euru v prihodnjem letu ne bo med udeleženci mundiala. Zdaj pa je pred njimi še jutrišnje gostovanje pri Švedih.

Slovenska reprezentanca na petih tekmah kvalifikacijske skupine za SP 2026 ni dosegla niti ene zmage. In sodeč po videnem v soboto se lahko zgodi, da bo prvič po domala treh desetletjih in takrat kvalifikacijah za mundial v Franciji 1998 v rubriki zmag imela »ničlo«. Za konec jo čaka naloga na evropskem severu, kjer je švedska izbrana vrsta svojim privržencem v tej skupini doslej priredila še večje razočaranje kot naša: Skandinavci so v petih nastopih osvojili komaj eno točko za remi v Ljubljani. Naši reprezentanti so ob tem remizirali še doma s Švico ter na gostovanju v Prištini.

Vratar Jan Oblak je obvaroval Slovenijo pred še hujšim porazom. FOTOGRAFIJE: Blaž Samec

Tokrat pa je bilo kosovsko moštvo za razred ali dva boljše, hitrejše in precej bolj napadalno kot pred dobrim mesecem doma, ko je imelo s Slovenijo precej težav. Po vsem videnem je bila naša izbrana vrsta takrat bližje zmagi in ob spominu na zgodbo iz Prištine kar ni šlo v račun, kako so se razmerja sil na igrišču v nekaj tednih tako spremenila.

Boleče in še kako poučno za prihodnost pa je bilo tudi razmerje navijaških sil na tribunah: Stožice so bile že več tednov razprodane in četudi gostujoči nogometni zvezi pripada 10 odstotkov razpoložljivih vstopnic za tekmo, je dobra polovica navzočih v tem sivem ljubljanskem večeru stiskala pesti za goste. Črni trg je očitno cvetel, iznajdljivi privrženci Kosova so bili na štadionu, na krilih njihove podpore je moštvo selektorja Franca Fode od prvih minut prevladovalo na igrišču.

Kek: Nihče nas še ni tako potolkel

»Res smo lahko ponosni, da nas je v Ljubljani podobno kot pred tedni na gostovanju v Švici podpiralo toliko navijačev,« ni skrival dobre volje omenjeni selektor, kajpak zadovoljen zavoljo prepričljive predstave svojih igralcev, ki so si tako zagotovili 2. mesto v skupini in pomladne dodatne kvalifikacije za mundial. V teh pa slovenske vrste ne bo, tokrat je bila preveč bleda, v prve pol ure tekme v povsem podrejenem položaju.

Petar Stojanović je v svoji bojevitosti pretiraval in tekmo zelo hitro sklenil z rdečim kartonom.

»Še nikdar nas tu nihče ni tako potolkel in v dvobojih tudi pretepel kot nogometaši Kosova. Čestitam jim za povsem zasluženo zmago,« je poudaril »glavni in odgovorni« pri slovenski reprezentanci Matjaž Kek. Omenil je še splet različnih trenutkov na tekmi, tako tudi neodgovorne igre za rdeči karton Petra Stojanovića ter za povrh nenavaden avtogol Žana Karničnika ...

O svoji prihodnosti na reprezentančni klopi bo spregovoril po jutrišnji zadnji tekmi v tej skupini, za katero pa je dejal, da je pomembna, saj bi se za konec spodobilo prikazati konkurenčno igro. Zagotovo tako razmišljajo tudi v švedskem taboru.

Tekme na nacionalnem štadionu v Solni, primestnem stockholmskem naselju, so pogosto ob polnih tribunah pravi športni praznik. Tokrat bo najbrž drugače, saj bosta obe moštvi igrali le za čast in izboljšanje skupnega vtisa iz kvalifikacij ter ne nazadnje tudi sobotnega večera, v katerem je Sloveniji močno spodrsnilo doma, Švedom pa ob porazu z 1:4 pri Švicarjih v Ženevi.

Slovenija – Kosovo 0:2 (0:1) Stadion Stožice, gledalcev 15.382, sodnik Clement Turpin (Francija) 5,5; strelca: 0:1 – Asllani (6, Vojvoda), 0:2 – Karničnik (64, Muslija); Slovenija: Oblak 6, Karničnik 5, Drkušić 5,5, Bijol 5, Brekalo 5, Janža 4,5 (od 46. Stojanović 1), Elšnik 4, Horvat 5 (od 82. Verbič –), Stanković 4,5, (od 46. Petrović 5), Šporar 5 (od 66. Gradišar 5), Vipotnik 5 (od 76. Šturm 5); selektor: Matjaž Kek 5; Kosovo: Saipi –, Gallapeni 7, Hajdari 8, Am. Rahmani 7,5, Dellova 6,5, Muslija 7,5 (od 89. Jašari), Rexhbecaj 7,5 (od 65. Hodža 7), Avdullahu 7,5, Vojvoda 8 (odf 76. Krasniqi –), Muriqi 6,5 (od 89. Rashica), Asllani 8 (od 76. Al. Rahmani –); selektor: Franco Foda 8; statistika, posest žoge v %: 50:50; streli: 6:15; na vrata: 2:7; koti: 4:7; prekrški: 11:9; rumeni kartoni: Stojanović 47, 53, Šturm 81; Dellova 74; rdeči karton: Stojanović 53.

S Švedi brez Jana Oblaka

Glede na kader omenjenih dveh tekem gre pričakovati spremembe, o možnosti ene je slovenski selektor spregovoril že po koncu tekme v Stožicah, in sicer v vratih. Kapetan Jan Oblak že tako ni prišel povsem zdrav na reprezentančni zbor, zato je tudi v prvih treh dneh imel regeneracijski trening v prostoru za fitnes, pri nesrečnem Karničnikovem avtogolu pa je bilo videti, da se mu je zapletlo s poškodbo. Ne nazadnje pa bo jutrišnja tekma morda že tudi popotnica k naslednjim kvalifikacijam, če bi na igrišču opozoril nase kdo od tistih, ki (še) niso v udarni enajsterici.

O tem, da so Skandinavci, sicer s krepko bogatejšo zgodovino udeležbe na velikih tekmovanjih kot Slovenci, razočarani nad dosedanjim razpletom v skupini, ni dvoma. Pri njih se je nakopičilo nekaj težav, poškodba v predelu dimelj je ustavila tudi zvezdnika Alexandra Isaka, potem ko se je začel uveljavljati pri angleških prvakih v Liverpoolu. V Švici se je vrnil k reprezentanci, igral pol ure, jutri si želi začeti od 1. minute. In znano je, da severnjaki, tudi ko tekma ne omogoča več uvrstitve na veliko tekmovanje, v svojem vikinškem duhu ne popuščajo. Že zato Slovenijo čaka nova zahtevna naloga.