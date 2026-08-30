Slovenija premagala Madžarsko in ohranila upe za SP

Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92:77 (25:17, 43:36, 75:59). Slovenija ima po osmih tekmah oziroma dveh tretjinah kvalifikacij polovični izkupiček in zaseda tretje mesto v skupini.

Na vrhu je Francija s 7-1, Finska ima 5-3, Švedska, Madžarska in Slovenija so pri 4-4, ob tem, da imajo slovenski košarkarji boljše medsebojno razmerje z obema, zadnja pa je Estonija s 3-5. Na SP se bodo uvrstile prve tri ekipe.

Slovenija bo konec novembra gostila Finsko in gostovala na Madžarskem, februarja 2027 pa jo čaka Francija doma in Finska v gosteh. Na svetovnem prvenstvu v Dohi od 27. avgusta do 12. septembra bo igralo 32 reprezentanc, za Slovenijo pa bi bil to peti nastop na SP po Tokiu 2006, Istanbulu 2010, Barceloni 2014 in Manili 2023. Najboljši strelci Slovenije danes so bili Klemen Prepelič s 24 točkami, Aleksej Nikolić jih je dosegel 18, Alen Omić pa 15.