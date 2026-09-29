Slovenija proti Severni Makedoniji: zdaj šteje le zmaga v Stožicah

NOGOMET

V slovenskem taboru krpajo postavo po težki tekmi s Škotsko in pred današnjo s Severno Makedonijo. Vsi se bodo morali pogledati v ogledalo, ko gre za telesno pripravljenost.

V prijetno toplih jesenskih sončnih žarkih je bilo na Brdu pri Kranju le na videz spokojno. Sestanek strokovnega štaba je bil kriv za zaprta vrata medijskega centra, tudi resna obraza Jake Bijola in Boštjana Cesarja sta pričala o tem, da v slovenskem taboru ni vse rožnato. »Ni še časa za dramo, zavedamo se, kaj delamo dobro in česa ne, zagotovo pa nam nihče ne more očitati želje. Ni kaj skrivati, morali bomo zadeti gole,« se je Bijol strinjal, da danes v Stožicah (20.45) proti Severni Makedoniji v poštev pride le zmaga. Teh je bilo po evropskem prvenstvu odločno premalo, današnja je za ...