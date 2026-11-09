Vlah po hudem spodrsljaju slovenskih rokometašev: Pogledati se moramo v ogledalo

ROKOMET

Po visokem porazu krimovk še hud spodrsljaj slovenskih rokometašev. Izraelci za eno od svojih največjih zmag v zgodovini utišali Golovec.

Kar zadeva slovenski rokomet, bo šla minula sobota hitro v pozabo. A ne bi smela: najpozneje zdaj bi se morala pri odgovornih prižgati rdeča lučka za alarm, da pri našem vodilnem ženskem klubu Krim OTP Group Mercator in moški reprezentanci še zdaleč ni vse v najlepšem redu. Krimovke so v sedmem krogu lige prvakinj doživele še šesti poraz, potem ko so na svojem terenu (v Stožicah so našteli 1430 gledalcev) klonile pred igralkami Sole. Norvežanke so bile na koncu boljše za sedem golov (29:22), potem ko so prvi polčas dobile s kar 18:9! Slovenske prvakinje ostajajo tako v skupini A še naprej ...