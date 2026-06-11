Slovenija v ligi narodov premagala evropske prvake Poljake

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi turnirja lige narodov v kitajskem Linyiju premagala Poljsko s 3:2 (25, -23, 24, -21, 17). Varovanci italijanskega strokovnjaka Fabia Solija so v sredo za uvod ugnali Kitajsko prav tako s 3:2 v nizih. Slovenska izbrana vrsta je v 21. medsebojnem obračunu proti Poljakom, ki so aktualni evropski prvaki in zmagovalci lanske lige narodov, zabeležila deseto zmago. V ligi narodov sta se tekmeca pomerila sedmič, tretjič pa so slavili Slovenci.

Selektor Soli je danes zaradi težav s hrbtom počitek namenil Tončku Šternu, igral ni niti Rok Možič, medtem ko je ob podajalcu Urošu Planinšiču blokerska linija ostala nespremenjena z novima močema na sprejemalskih mestih. V maratonskem obračunu se je v slovenski vrsti izkazal Nik Mujanović, ki je dosegel kar 37 točk, 16 jih je dodal Klemen Šen, 12 Jan Kozamernik, 11 pa Rok Bračko. V nadaljevanju turnirja v Linyiju Slovence po dnevu premora čakata še sobotna tekma proti Ukrajini in nedeljska proti Kubi. Obe se bosta začeli ob 14. uri.