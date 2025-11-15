Slovenija v Stožicah igra izredno pomembno tekmo proti Kosovu

Slovenska nogometna reprezentanca je ob 20.45 v Stožicah začela predzadnjo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Tekmec je Kosovo, zmaga Slovenije pa je nujna za ohranitev možnosti za preboj v dodatne kvalifikacije. Tekmo sodijo Francozi na čelu s Clementom Turpinom. Trenutni rezultat je 0:0.

Selektor Matjaž Kek je v prvo enajsterico slovenske reprezentance uvrstil Jana Oblaka, Žana Karničnika, Jona Gorenca Stankovića, Jako Bijola, Andraža Šporarja, Timija Maxa Elšnika, Erika Janžo, Žana Vipotnika, Tomija Horvata, Vanjo Drkušića in Davida Brenkala.

Slovenija pred tekmo tretja na lestvici

Slovenija je trenutno v skupini B na tretjem mestu s tremi točkami, vodi Švica z 10, sledi Kosovo s sedmimi, Švedska, ki bo v torek v Stockholmu zadnji tekmec slovenske vrste v teh kvalifikacijah, pa je pri eni točki.

»Zadovoljen sem s tem tednom. Imeli smo čas za treninge in za regeneracijo tistih, ki največ igrajo. Večjih težav s poškodbami ni, bomo pa nadomestili tudi odsotnost poškodovanega Benjamina Šeška in kaznovanega Adama Gnezde Čerina. V kvalifikacijah vedno pride do poškodb in kartonov, ampak zato imamo postavljen kader, da lahko takoj kaj 'zarotiramo',« je pred tekmo na Brdu pri Kranju povedal selektor Kek.

Vsi igralci sicer niso stoodstotno pripravljeni, nekaj težav sta imela Verbič in Oblak.

Slovenci so kvalifikacije začeli z remijem doma proti Švedski (2:2) in visokim gostujočim porazom proti Švici (0:3). Pretekli mesec sta nato sledila še remija v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, obe tekmi sta se končali brez zadetkov. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na mundial, ki bo prihodnje poletje v ZDA, Kanadi in Mehiki, drugo mesto pa vodi v dodatne kvalifikacije.