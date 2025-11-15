  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KVALIFIKACIJE ZA SVETOVNO PRVENSTVO

Slovenija v Stožicah igra izredno pomembno tekmo proti Kosovu

Tekmec Slovenije v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo je Kosovo. Zmaga Slovenije je nujna za ohranitev možnosti za preboj v dodatne kvalifikacije.
Matjaž Kek lovi novo uvrstitev na svetovno prvenstvo. FOTO: Valdrin Xhemaj Reuters
Matjaž Kek lovi novo uvrstitev na svetovno prvenstvo. FOTO: Valdrin Xhemaj Reuters
A. Ka., STA
 15. 11. 2025 | 20:45
A+A-

Slovenska nogometna reprezentanca je ob 20.45 v Stožicah začela predzadnjo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Tekmec je Kosovo, zmaga Slovenije pa je nujna za ohranitev možnosti za preboj v dodatne kvalifikacije. Tekmo sodijo Francozi na čelu s Clementom Turpinom. Trenutni rezultat je 0:0.

Selektor Matjaž Kek je v prvo enajsterico slovenske reprezentance uvrstil Jana Oblaka, Žana Karničnika, Jona Gorenca Stankovića, Jako Bijola, Andraža Šporarja, Timija Maxa Elšnika, Erika Janžo, Žana Vipotnika, Tomija Horvata, Vanjo Drkušića in Davida Brenkala.

Slovenija pred tekmo tretja na lestvici

Slovenija je trenutno v skupini B na tretjem mestu s tremi točkami, vodi Švica z 10, sledi Kosovo s sedmimi, Švedska, ki bo v torek v Stockholmu zadnji tekmec slovenske vrste v teh kvalifikacijah, pa je pri eni točki.

»Zadovoljen sem s tem tednom. Imeli smo čas za treninge in za regeneracijo tistih, ki največ igrajo. Večjih težav s poškodbami ni, bomo pa nadomestili tudi odsotnost poškodovanega Benjamina Šeška in kaznovanega Adama Gnezde Čerina. V kvalifikacijah vedno pride do poškodb in kartonov, ampak zato imamo postavljen kader, da lahko takoj kaj 'zarotiramo',« je pred tekmo na Brdu pri Kranju povedal selektor Kek.

Vsi igralci sicer niso stoodstotno pripravljeni, nekaj težav sta imela Verbič in Oblak.

Slovenci so kvalifikacije začeli z remijem doma proti Švedski (2:2) in visokim gostujočim porazom proti Švici (0:3). Pretekli mesec sta nato sledila še remija v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, obe tekmi sta se končali brez zadetkov. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na mundial, ki bo prihodnje poletje v ZDA, Kanadi in Mehiki, drugo mesto pa vodi v dodatne kvalifikacije.

Več iz teme

nogometna reprezentancaKosovoSlovenijaMatjaž KekJan OblakBenjamin Šeškokvalifikacije
ZADNJE NOVICE
20:45
Live
Šport  |  Tekme
KVALIFIKACIJE ZA SVETOVNO PRVENSTVO

Slovenija v Stožicah igra izredno pomembno tekmo proti Kosovu

Tekmec Slovenije v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo je Kosovo. Zmaga Slovenije je nujna za ohranitev možnosti za preboj v dodatne kvalifikacije.
15. 11. 2025 | 20:45
20:00
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Na ta način nezavedno odrivamo ljudi od sebe (in kako to spremeniti)

Ameriški terapevt razkriva napako, ki jo počnemo, ko nam partnerji, prijatelji ali bližnji zaupajo svoja čustva.
Barbara Kotnik15. 11. 2025 | 20:00
19:50
Novice  |  Svet
SLOVO

Po reševalcu Anžetu je življenje izgubil tudi Matija z nujne medicinske pomoči (FOTO)

Sodeč po zapisu, je Matija pustil velik pečat na ljudi, ki so delali na nujni medicinski pomoči.
15. 11. 2025 | 19:50
19:11
Novice  |  Svet
VIRALEN POSNETEK

Bizaren državniški sestanek! Nekoč za njegovo glavo ponujali 10 milijonov, Trump ga zdaj škropi s parfumom (VIDEO)

43-letni sirski predsednik je med dvodnevnim obiskom v Združenih državah Amerike pritegnil veliko pozornosti.
15. 11. 2025 | 19:11
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
POKLON

Trojna vohunka prevede Ivana Cankarja

Kdo je bila Gusti Stridsberg, ve le malo ljudi. Tudi ime Franca Kavčiča je med mlajšimi generacijami neznano. Vendar so na pročelju osnovne šole v Šmartnem pri Slovenj Gradcu odkrili spominsko ploščo, posvečeno prav njima.
Dejan Vodovnik15. 11. 2025 | 19:00
18:46
Novice  |  Slovenija
PO GOLOBOVI NAPOVEDI

Črni trg z orožjem v Sloveniji cveti? Letos zasegli že 300 odstotkov več pištol kot v celotnem lanskem letu

Po rekordno nizki količini nelegalnega orožja lani se število letos znova občutno povečuje.
Nina Čakarić15. 11. 2025 | 18:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki