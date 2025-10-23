  • Delo d.o.o.
Slovenka Laura Unuk med najboljšimi Evrope

Na Rodosu poteka šahovska različica nogometne lige prvakov.
Laura Unuk se dokazuje v Grčiji. FOTO: Voranc Vogel
Laura Unuk se dokazuje v Grčiji. FOTO: Voranc Vogel
Matej Šebenik
 23. 10. 2025 | 05:40
2:58
V St. Louisu se bo s partijami zadnjega kroga in morebitnimi podaljški jutri sklenilo ameriško prvenstvo v šahu. Gre za zelo kakovosten turnir, na katerem letos povprečni rating dvanajsterice v moški konkurenci znaša blizu 2700 točk. Od najboljših manjka le Hikaru Nakamura.

Med moškimi prevladujejo izkušnje, saj so po torkovem zadnjem prostem dnevu v igri za lovoriko ostali trije stari znanci. Fabiano Caruana in Wesley So s tremi zmagami in petimi remiji zaključek prvenstva pričakujeta izenačena na vrhu, medtem ko pol točke za njima zaostaja najstarejši udeleženec, 43-letni Levon Aronjan, ki se v četrtem nastopu na tem tekmovanju, odkar je leta 2021 zamenjal državljanstvo, poteguje za svoj prvi naslov. Medtem je bil So najboljši trikrat, Caruana pa letos lovi že četrto zaporedno lovoriko in skupno peto, s katero bi se izenačil z Nakamuro in nekaterimi drugimi ameriškimi legendami. Na vrhu tega seznama sta z osmimi naslovi Bobby Fischer in Samuel Reshevsky.

Črni na potezi

Robson – So, Saint Louis 2025 Kako je črni s pomočjo matnih pretenj prišel do odločilne materialne prednosti?

REŠITEV:

1…Tb7! 2.h3 Tc1+ 3.Kh2 Tc1 4.Lxd4 Txc8 s hitro zmago črnega v nadaljevanju.

Med ženskami je mladost bolj v ospredju, saj je imela pred zadnjimi tremi krogi 16-letna Alice Lee celo točko naskoka pred najbližjimi zasledovalkami. Tako nadaljuje uspešne predstave v ameriški prestolnici šaha, kjer je bila letos marca že drugič zapored najboljša na ameriškem pokalu, tokrat pa je korak oddaljena še od svoje prve lovorike na DP. Med zasledovalkami je zagotovo najbolj nevarna branilka naslova in trikratna prvakinja, 22-letna Carissa Yip.

Diagram 2025 (22. 10.)
Diagram 2025 (22. 10.)

V Grčiji tudi Laura Unuk

Na Rodosu pa poteka prestižni evropski klubski pokal, šahovska različica nogometne lige prvakov. Na njem nastopa precej igralcev iz svetovnega vrha, med njimi tudi svetovni prvak Gukeš, ki zastopa barve romunskega Superchessa. Med moškimi letos ni slovenskih predstavnikov, zato pa ekipa kluba Tajfun Ljubljana brani lanski naslov v ženski konkurenci.

Zmagovalno zasedbo z drugo igralko svetovne ratinške lestvice, Kitajko Zhu Jiner, izkušeno Gruzinko Nano Dzagnidze, Belorusinjo Olgo Badelko, ki igra pod avstrijsko zastavo, in najboljšo slovensko igralko Lauro Unuk je letos okrepila še Indijka Vantika Agarwal, članica olimpijskih prvakinj. Ljubljančanke so začele kot tretje nosilke, po minimalnem porazu proti favoriziranim igralkam Monte Carla v tretjem krogu pa si nadaljnjih spodrsljajev v boju za vrh bržčas ne smejo več privoščiti.

