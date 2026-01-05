Vse je bilo zelo lepo v Kranjski Gori, pogrešali le domačo bero

Letošnja podoba edine tekme v svetovnem pokalu na slovenskem snegu za alpske smučarke bo ostala v spominu kot lepa, iz domačega zornega kota pa – žal – ne z najvišjo oceno. Vse bi bilo prav imenitno, če bi vrhunsko pripravljenemu prizorišču in ozračju z več kot 10.000 obiskovalci v dveh dneh svoj lonček pristavile z odmevnejšim dosežkom še domače reprezentantke. A te v zdesetkani zasedbi, brez poškodovanih Andreje Slokar in Neje Dvornik, v slalomu in veleslalomu niso konkurenčne najboljšim. Velika junakinja Kranjske Gore 2026 je bila Švicarka Camille Rast. Ob vznožju vedno znova spoštovanja vredne podkorenske strmine, bržkone ob ledeniku Rettenbach nad Söldnom najbolj zahtevne v sezoni za smučarke v tehničnih disciplinah, je bilo v obeh dneh zelo živahno. Kajpak se je zbralo največjih domačih privržencev, precej je bilo gostov iz sosednjih Hrvaške in Avstrije, prihod so napovedali in uresničili – odsotnosti Petre Vlhove navzlic – slovaški ljubitelji smučarskega športa. Prav vsi do zadnjega bi prikimali trditvi, da ugled največje zvezdnice belih strmin pripada Američanki Mikaeli Shiffrin, obenem tudi favoritinji včerajšnjega kranjskogorskega slaloma. Toda načrte za šesto zaporedno slalomsko zmago v sezoni ji je prečrtala sijajna Švicarka.

V soboto je bila najboljša v veleslalomski preizkušnji, včeraj je zablestela še v slalomu, za 14 stotink je bila hitrejša od ameriške šampionke, sicer lastnice največjega števila zmag (103) na tekmah svetovnega pokala v alpskem smučanju. »Veste prihajam iz dežele, ki je doživela veliko tragedijo. In le upam, da sem z nastopi v Kranjski Gori prinesla v domovino vsaj malce veselja,« je poudarila smučarka iz kantona Valais na jugozahodu Švice, iz predela blizu nesrečne Crans Montane, kjer je požar v lokalu zaradi malomarnosti odnesel številna mlada življenja. Sicer pa dvakratna zmagovalka uvodnega smučarskega vikenda v letu 2026 ohranja odlično formo, pred prihodom v Slovenijo je bila na Semmeringu dvakrat druga. »Hkrati pa mi je bilo čudovito tekmovati na tej podkorenski progi – ni bilo ledu, obenem pa je bila dovolj čvrsta,« je poudarila, drugouvrščena Shiffrinova ji je glede slednjega odločno prikimala. »Proga je bila noro dobra,« že v soboto ni skrivala ameriška zvezdnica.

Švicarka Camile Rast je bila v obeh dneh na tekmi v Sloveniji nepremagljiva. FOTOGRAFIJI: Borut Živulovič/Reuters

8 let ima še Slovenija zagotovljeno tekmo svetovnega pokala za alpske smučarke.

Ana še ni vrgla puške v koruzo

Tudi v slovenskem taboru niso skoparili s pohvalami na račun terena, ta je bil v dosedanjem delu sezone ženskih tekem v tehničnih disciplinah najboljši. »Proga je bila v odličnem stanju, to so pokazale tudi visoke številke, ko se je v finale uvrstila tudi tekmovalka s štartno številko 70. Sem prav vesela, da smo doma pripravili takšno tekmo, po kateri se lahko vsi zgledujejo. Menim, da je želja vseh tekmovalk čim več takšnih tekem in takšnih podlag,« je dejala Ana Bucik Jogan, včeraj 32., dan prej v veleslalomu tri mesta višje: »Moje smučanje tu ni bilo na ravni, ki bi si ga želela. Čaka me iskanje načinov, kako dober trening prenesti na tekmo, da bo do konca sezone bolje. V novem tednu se bom tukaj znova pripravljala in upam, da bom takrat na tej strmini hitrejša.« Seveda ji je bilo žal, da svojega zadnjega tekmovalnega dne v Kranjski Gori ni kronala s finalnim nastopom, verjame pa, da v sklepni sezoni svoje dolge kariere lahko doseže še kakšen odmeven izid.

Blizu prvih točk je bila na 34. mestu v slalomu Caterina Sinigoi, slovenska reprezentantka iz Nabrežine pri Trstu, Lila Grace Lapanja je bila 40., za Anjo Oplotnik in Niko Tomšič – podobno kot za prvokategornici Zrinko Ljutić (Hrv) in Lara Colturi (Alb) – je bilo konec slalomske tekme z odstopom na prvi progi.