Slovenki na biatlonu zastreljali skupinski start, zlato domačinki

Italija je na olimpijskih igrah dočakala tudi biatlonsko zlato. V zasledovanju ga je osvojila izkušena Lisa Vittozzi. Naziv olimpijske prvakinje si je priborila z brezhibnim streljanjem. Polona Klemenčič in Lena Repinc na 28. in 32. mestu sta slabo streljali in zapravili nastop v skupinskem startu.

V boju za zmago so bile dolgo zmagovalka sprinta Norvežanka Maren Kirkeeide, tretjeuvrščena Francozinja Lou Jeanmonnot in petouvrščena s sprinta Vittozzi. Italijanka je na tekmovališču, kjer opravi večino treninga, vodstvo prevzela po drugem streljanju, ko je Kirkeeide zavila v kazenski krog. Ko je Jeanmonnot na tretjem postanku zgrešila še drugič, sta se za zlato borili le še dve. In v finišu je bila Vittozzi zanesljiva ter si v bogati karieri priborila še naslov olimpijske prvakinje. Na igrah je že bila srebrna z mešano štafeto. Kirkeeidejeva je dala tekmicam priložnost, da jo prehitijo, ko je na zadnjem streljanju še dvakrat zavila v kazenski krog, kar je izkoristila Finka Suvi Minkkinen, ki se je s strelsko ničlo v zadnji krog podala s tremi sekundami prednosti, a je bila Norvežanka v zadnjih dveh kilometrih močnejša. Lou Jeanmonnot je prav na koncu zgrešila še enkrat in se morala zadovoljiti z diplomo za četrto mesto.

Vnovič je bila v smučini zelo hitra Polona Klemenčič, ki pa je zgrešila kar pet tarč in s 25. nazadovala na 28. mesto. Lena Repinc, ki je tekmo začela kot 21., se je po štirih napakah na strelišču uvrstila na 32. mesto. Na seznamu nastopajočih za skupinski start, tekma bo na sporedu v soboto, je druga rezerva.