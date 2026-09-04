Slovenska judoistka Leila Mazouzi postala evropska prvakinja

Slovenska judoistka Leila Mazouzi je na mladinskem evropskem prvenstvu v Podgorici osvojila zlato kolajno v kategoriji do 63 kg, potem ko je v velikem finalu premagala Nemko Katharino Kaiser.

Devetnajstletna Mazouzi je v uvodni borbi najprej ugnala Litovko Ugne Skeryte, v osmini finala pa Slovakinjo Paulo Matuszekovo. V četrtfinalu ji je na nasprotni strani stala osma nosilka iz Izraela Lihi Boaron, s katero sta se na uradnih tekmovanjih nazadnje pomerili na olimpijskem festivalu evropske mladine leta 2023. Tako kot v Mariboru, se je tudi v Podgorici zmage veselila slovenska judoistka.

V polfinalu je ugnala lansko evropsko in svetovno kadetsko prvakinjo Aišat Alijevo iz Rusije, ki je bila tokrat v vlogi četrte nosilke. Slovenska judoistka je agresivno odprla borbo, a ji je Rusinja vztrajno preprečevala dober prijem. Dobro minuto pred koncem ji je uspel odločilni met za juko, prednost pa je nato pametno zadržala do konca borbe.

FOTO: Darko Petelinšek/jzs

V velikem finalu se je pomerila s Kaiser. Slednja je z bočno tehniko hitro povedla za juko, a ji Mazouzi ni dolgo ostala dolžna. Že v naslednjem napadu je mlada Slovenka izenačila, a se nato ni ustavila, temveč je tik zatem s še drugo nizko tehniko vknjižila novo juko in s tem v najkrajšem možnem času rezultat obrnila sebi v prid. Zaostanek je nato lovila Nemka, a je Slovenka ostala zbrana in prednost zadržala do konca borbe.

Za Mazouzi je to druga evropska medalja, saj je bila bronasta že na kadetskem evropskem prvenstvu leta 2022. Naslednja preizkušnja jo čaka čez teden dni na GP v Budimpešti. V kategoriji do 63 kilogramov je nastopila tudi Paulina Selan in osvojila končno deveto mesto.