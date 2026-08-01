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PREMAGALA ŠPANSKO

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je v finalu EP

V polfinalu v Trentu je premagala Španijo z 90:71
Stefan Joksimović je pomemben člen reprezentance U18. FOTO: FIBA Basketball/YouTube/zajem zaslona
Stefan Joksimović je pomemben člen reprezentance U18. FOTO: FIBA Basketball/YouTube/zajem zaslona
STA
 1. 8. 2026 | 23:14
1:25
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Slovenski košarkarji do 18 let so še naprej na dobri poti, da ponovijo uspeh selekcije do 20 let, ki je v Ljubljani postala evropski prvak. Tudi oni so se uvrstili v finale, potem ko so v polfinalu v Trentu premagali Španijo z 90:71 (17:16, 41:44, 58:55).

Slovenci so spet pokazali zelo dobro predstavo. Nekaj minut krize so imeli le v drugi četrtini, ko so Španci že vodili za deset točk, a so se hitro zbrali. Odločilno prednost pa so si priigrali z delnim izidom 7:0 na začetku zadnje četrtine. Takrat so povedli za deset točk, nekaj minut pozneje so vodili že za 13, njihova zmaga pa do konca ni bila ogrožena, še več, razliko so ob koncu tekme samo še povečali.

Stefan Joksimović je bil s 26 točkami najučinkovitejši igralec v slovenski vrsti, v statistiko je vpisal tudi šest skokov, štiri asistence in ukradeno žogo. Maks Ciperle je dodal 16 točk in sedem skokov, Lukas Bojovič pa 15 točk. Pri Španiji je 32 točk dosegel Diego Niebla. V finalu se bodo Slovenci merili z gostitelji Italijani, ki so v polfinalu z 80:77 premagali Francoze.

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Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je v finalu EP

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