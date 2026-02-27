Slovenska košarkarska reprezentanca gladko čez Čehe, trojke v drugem polčasu kar deževale

Slovenija v drugem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo naslednje leto v Katarju igra dve tekmi s Češko. Prvi dvoboj je bil danes v Kopru, drugega bodo v nedeljo v Jihlavi gostili Čehi. V jesenskem prvem ciklu so bili izbranci selektorja Aleksandra Sekulića polovično uspešni. Na domačem terenu so za točko po podaljšku izgubili z Estonijo (93:94), v gosteh pa premagali Švedsko (94:85).

Za obračun s Čehi je imel Sekulić na voljo tudi Klemna Prepeliča, ki se je soigralcem po klubskih obveznostih v Dubaju pridružil le nekaj ur pred tekmo. Slovenci so začeli nervozno, z napakami in zgrešenimi meti. Predvsem trojke v tem delu igre Slovencem nikakor niso stekle (1/9), a so bili tudi tekmeci nenatančni. Vendar so Čehi nato začeli zadevati z razdalje, s tremi zaporednimi trojkami so se povsem približali (15:16), je pa po protinapadu Žak Smrekar dosegel koš v zadnji desetinki za 20:16. Podobno je bilo v drugi četrtini. Slovenija je prišla do malo večjega naskoka (30:22), ni pa mogla pobegniti na še bolj varno prednost. Še vedno je šepal met za tri (do polčasa le 2/16), kjer so bili Čehi boljši, poleg tega so s skoki prihajali do drugih ali tretjih akcij. A vseeno je bilo to ob bolj zbranih Slovencih pri metu za dve točki in prostih metih dovolj, da je Slovenija ostala v vodstvu za osem točk (44:36).

V drugem polčasu steklo

Je pa potem v uvodu drugega dela končno steklo še tisto, kar je Sloveniji manjkalo; po petih trojkah (tri Žiga Samar, dve Urban Kroflič) je razlika hitro narasla na dvomestno število, po protinapadu Luke Ščuke pa prvič na tekmi še na +20 (66:46). S trojko je potem gledalce na noge dvignil še Alen Omić, zdaj povsem sproščeni Slovenci pa so se »razleteli« po igrišču in popolnoma prevzeli nadzor na tekmi. Za tri sta zadela še Luka Ščuka in Robert Jurković, prednost pred zadnjim delom pa je narasla na +25 (75:50). Zadnja četrtina je bila tako le še formalnost, strelsko vlogo z razdalje pa je s tremi trojkami najprej prevzel Stefan Joksimović in poskrbel za preseženo mejo +30 (84:52). Čehi so se vdali v usodo že precej pred koncem, razigrani Slovenci (ob koncu je tri trojke zadel še Gregor Hrovat) pa so zasluženo dobili aplavz navijačev na Bonifiki, končali s +40, pred koncem pa so se prijazno ustavili in Čehom niso postregli stotice. Najboljša pri domačih sta bila Samar z 19 in Horvat s 17 točkami.

V tretjem kvalifikacijskem ciklu bodo Slovenci julija igrali v Estoniji in gostili Švedsko. Iz skupinskega dela bodo v drugi del napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin.