Slovenska nogometna reprezentanca začela novo ero, prvič igra pod vodstvom Cesarja

Slovenska nogometna reprezentanca na prvi tekmi pod selektorjem Boštjanom Cesarjem igra na Puškáš Areni, ki bo letos gostila finale lige prvakov. Na prijateljski tekmi, ki se je začela ob 18.00, se meri z Madžarsko. Trenutni rezultat je 0:0.

Cesarjev nogomet je podoben Kekovemu – igra je pragmatična, naši fantje pa niso prišli do veliko priložnosti. Slovenija je povedla v 12. minuti, ko je z desnega krila v kazenski prostor Andraž Šporar podal Danijelu Šturmu, ki je z visoko žogo premagal madžarskega vratarja, a gol ni veljal. Madžari so nevarnejši, v odlični dnevni formi je član Liverpoola Domink Szoboslai. Po strelu Rolanda Sallaija se je v 27. minuti izkazal slovenski vratar Igor Vekić, ki je dobro nadomestil poškodovanega Jana Oblaka. V 30. minuti je lepo priložnost za zadetek imel razigrani Šporar, a madžarska obramba ga je pravočasno ustavila. Obe ekipi v nadaljevanju polčasa nista prišli do večjih priložnosti, tik pred koncem prvega dela igre je s kota z direktnim strelom na gol poskusil Szoboslai, a je Žan Vipotnik žogo poslal z igrišča.

Brez prvih zvezdnikov, a naši imajo veliko kakovosti

Domači so bili pred začetkom v vlogi občutnega favorita, medtem ko je bila igra slovenske reprezentance manjša uganka. V prvi enajsterici manjkata blažje poškodovana nosilca igre Jan Oblak in Benjamin Šeško. Med vratnicama bo stal Igor Vekić, v obrambi so Jaka Bijol, Marcel Ratnik, Vanja Drkušić in Erik Janža. V sredini igro kreirajo Petar Stojanović, Adam Gnezda Čerin, Danijel Šturm in Timi Max Elišnik, medtem sta v konici napada izjemno razigrana Andraž Šporar ter Žan Vipotnik.

Navijači so lepo zapolnili tribune. FOTO: Bernadett Szabo Reuters

Največje presenečenje je izbor Stojanovića in Gnezde Čerina, ki v svojih klubih ne dobivata prav veliko igralnega časa, a s svojimi izkušnjami bi bila lahko zelo pomemben člen v prvi enajsterici.

Pri Madžarih, ki jih vodi Marco Rossi, sta glavna nosilca igre Liverpoolova Milos Kerkez ter Dominik Szoboslai. V obrambi je nevaren nekdanji soigralec Benjamina Šeška pri RB Leipzigu Willi Orbán, v napadu pa je potrebno paziti na Dániela Lukácsa.