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Slovenska odbojkarska reprezentanca zmagovito, prišla je še do tretje zmage v Beogradu

Trenutno v ligi z devetimi zmagami zaseda drugo mesto.
Selektor Slovenijie Fabio Soli. FOTO: Foto:dejan Javornik
Selektor Slovenijie Fabio Soli. FOTO: Foto:dejan Javornik
STA
 18. 7. 2026 | 19:07
1:32
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Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje zmagoviti niz v ligi narodov. Na tretjem turnirju v Beogradu je vpisala še tretjo zmago, po Nemčiji ter Iranu je bila boljša tudi od Turčije. Z zmago 3:1 (22, -20, 21, 23) je samo še potrdila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem, trenutno v ligi z devetimi zmagami zaseda drugo mesto.

Slovenski selektor Fabio Soli, ki v Beogradu ne more računati na Tončka Šterna in Janija Kovačiča, je na tekmi proti Turkom na klopi pustil še Alena Pajenka, Jana Kozamernika in Roka Možiča, toda tudi še bolj pomlajena ekipa ni želela zaostajati za prejšnjimi predstavami bolj izkušenih kolegov. Tudi mladci, okrepljeni s kapetanom Tinetom Urnautom, so dokazali, da se hitro učijo, in so spravili na noge Turke, ki so imeli do tekme le en poraz več od Slovenije.

Odločalo se je v končnicah

Dvoboj je bil izenačen. Z izjemo drugega niza, ki so ga dobili Turki, se je odločalo v končnicah. Zelo spodbudno je, da je mlada slovenska ekipa pokazala največ, ko je bilo to najbolj potrebno. V slovenski vrsti je spet blestel Nik Mujanović, ki je bil s 27 točkami najučinkovitejši igralec tekme. Slovenci bodo turnir in s tem tudi redni del lige končali v nedeljo z obračunom proti Srbiji.

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