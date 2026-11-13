Slovenska reprezentanca bo nocoj v Mariboru izzvala Švico

Med reprezentancama, ki sta v tem stoletju odigrali že 11 medsebojnih tekem, ni velikih skrivnosti. Slovenija je Švici bližje geografsko kot rezultatsko, zadnja od le dveh slovenskih zmag ima dolgo brado (9. oktober 2014), sledilo je nekaj bolečih porazov, od zasuka v kvalifikacijah za EP 2016 (3:2) do prave lekcije septembra lani, ki je Slovence vrnila na realna tla. Čeprav se je tudi zadnji medsebojni dvoboj končal s porazom, je razmerje moči danes drugačno, ogenj v očeh soigralcev je opazil tudi kapetan Jan Oblak, zanj Švica ostaja ena redkih neosvojenih evropskih utrdb. Sodeč po smelih napovedih in odločnosti iz slovenskega tabora, se danes pozno zvečer v Mariboru to utegne spremeniti.

Žan Karničnik bo za reprezentanco prvič igral na štadionu, ki je poleti postal njegov nogometni dom. FOTO: Voranc Vogel

Sila redko se Janu Oblaku, brez dvoma vratarju, ki sodi v sam svetovni vrh, pripetijo napake, kot je bila tista v Luzernu, ko mu je zanj dokaj enostaven strel pod rokavico spolzel v mrežo. Slovenija bi za zmago na gostujoči švicarski zelenici potrebovala popolno tekmo, a kljub smoli ni bila daleč. »Ne razmišljam o neporavnanih računih, v nogometu šteje le naslednja tekma. Švica je zagotovo najboljše moštvo v naši skupini in želela bo zmagati na vseh tekmah. Švicarji so nepredvidljivi, ker ne igrajo reprezentančnega nogometa, tako uigrani so in tako usklajeno tečejo po igrišču, kot bi šlo za klub. Ampak kljub temu verjamem, da lahko dosežemo pozitivni rezultat, to so izzivi, ki se jih veselimo,« je številka ena v slovenskih vratih pretekle dogodke že pustila za seboj. Kljub velikim spremembam v zasebnem življenju Oblak ostaja osredotočen na izziv v Ljudskem vrtu, reprezentanci se je pridružil že v ponedeljek, takoj po prvenstvenem porazu na derbiju z Barcelono, čeprav bi si lahko vzel nekaj dodatnih trenutkov za oddih.

Po desetletju in pol nogometa na najvišji ravni zelo dobro ve, da kapetan v vseh pogledih vodi z zgledom, Slovenija pa bi si boljšega težko želela. To vpliva tudi na slačilnico, kjer prevladuje bojeviti duh pred razprodano tekmo v štajerski metropoli, ki lahko postane ena prvih »odločilnih« v dobi Boštjana Cesarja na slovenski klopi. »Maribor je nogometno mesto in vem, da bodo gledalci naš dvanajsti igralec. Švico smo že premagali, tako v Stožicah in Mariboru, res pa je, da smo z njimi tudi nekajkrat izgubili. Vedno smo lahko še boljši, igralcem sem dejal, da je težko priti na raven, kot so jo kazali proti Škotski, še težje pa je na njej ostati,« se Cesar zaveda, da je vsaka tekma zgodba zase in da dobra septembrska Slovenija še ni garancija za podobno optimistično izvedbo tudi novembra.

Kdo pred Janom Oblakom?

Selektor bo prisiljen v nekaj menjav, na Škotskem je našel zadnjo vrsto, ki je zdržala nalete tekmecev in ji je uspelo parirati agresivnosti domačinov, zdaj jo bo Cesar prisiljen premešati. Igra na robu rumenega kartona je zaščitni znak Slovencev, ki se ne bojijo telesnega stika, posledično pa bosta David Zec in Erik Janža v Ljudskem vrtu del več kot 11.000 gledalcev, ki bodo pesti stiskali na tribunah. »Nekaj igralcev je prišlo na zbor precej načetih, šele v ponedeljek zvečer, ni bilo veliko časa za trening. Največ skrbi imam glede Davida Brekala, ki še ni treniral s polno obremenitvijo. A bomo našli zamenjave,« obljublja nekdaj izvrstni štoper, ki ima na klopi veliko mladosti, a malo za tako zahteven dvoboj nujnih izkušenj.

11.671 gledalcev po podatkih Nogometne zveze Slovenije sprejme Ljudski vrt, ki je razprodan.

V Luzernu so Slovenci pretekli skoraj 96 kilometrov, dva več od Švicarjev, tudi v Mariboru bodo noge domačinov bolj trpele ob hitrem gibanju žoge in prodornih igralcih Murata Yakina, ki tudi brez poškodovanega kapetana Granita Xhake premorejo izjemno širino, v Yohanu Manzambiju pa igralca, ki ga podrobno spremlja cel nogometni svet. »Ne potrebujemo biti najboljši prijatelji v slačilnici, da bi na vsaki tekmi dali vse od sebe. Samo zmaga nas zanima,« je začasni prvi med enakimi Manuel Akanji namignil, da je afera s ponarejenimi potrdili o cepljenju proti covidu-19 zarezala v slačilnico. Ne pa tudi na igrišče, kjer Švica v evropskem merilu prednjači. »Najpomembneje je, da so na Škotskem vsi igralci dobili potrditev, da lahko igramo z vrhunskimi tekmeci. Bomo videli, kako se bo končalo, veseli pa me, da igralci verjamejo v pozitivni izid. Zagotovo bomo pravi,« je piko na i pred težko pričakovano tekmo postavil Oblak. Na kocki je veliko, tudi nogometna vročica, ki bi jo veljalo prenesti v sila pomembno sezono 2027, ko se bo znova igralo za mesta na evropskem prvenstvu.