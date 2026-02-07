Slovenska šampionka Nika Prevc na treningu potrdila status prve favoritke OI

ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE

Nika Prevc vroča favoritinja današnje ženske tekme na srednji skakalnici v Predazzu. Zaradi olimpijskega pritiska slovenska šampionka opaža, da je tudi malce zbegana.

Slovenska šampionka Nika Prevc po četrtkovem prvem uradnem olimpijskem treningu smučarskih skakalk, na katerem je bila najboljša v dveh serijah (od treh), ni bila najbolj zadovoljna. Po prespani noči je odpravila še tiste malenkosti, ki so jo dan prej (z)motile med spustom po zaletišču srednje naprave v Predazzu, dvakrat prepričljivo skočila najdlje med vsemi 50 tekmovalkami iz 17 držav in potrdila vlogo glavne kandidatke za osvojitev zlate lovorike na današnji posamični tekmi na OI. Že v uvodni seriji za trening je 20-letna zvezdnica kranjskega Triglava s 108 metri za natanko meter ...