  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ANA BUCIK JOGAN

Slovenska smučarka sporočila, da se poslavlja

Kranjskogorsko tekmovanje bo posebno za prvo slovensko adutinjo Ano Bucik Jogan, ki je napovedala, da bo konec sezone končala tekmovalno kariero.
Ana Bucik Jogan FOTO: Christian Petersen Getty Images Via Afp
Ana Bucik Jogan FOTO: Christian Petersen Getty Images Via Afp
STA, A. Ka.
 2. 1. 2026 | 16:30
 2. 1. 2026 | 16:42
2:57
A+A-

V Kranjski Gori je vse pripravljeno za prvi smučarski spektakel letošnje zime v Sloveniji. Podkorenska strmina bo v soboto in nedeljo sedmič po vrsti gostila svetovni pokal alpskih smučark. Kranjskogorsko tekmovanje bo posebno za prvo slovensko adutinjo Ano Bucik Jogan, ki je napovedala, da bo konec sezone končala tekmovalno kariero. »To bo moj zadnji domači vikend in zadnja sezona v karieri,« je na današnji novinarski konferenci v ciljni areni poligona v Podkorenu dobro premišljeno in pretehtano odločitev predstavila Bucik Jogan. Novogoričanka bo tekmovala do konca sezone, prav tako bo nastopila prihodnji mesec na zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo. Dvaintridesetletnica je v karieri doslej enkrat posegla po stopničkah, na tekmi svetovnega pokala v Lenzerheideju 26. januarja 2018 je bila tretja v alpski kombinaciji.

Organizatorji v Kranjski Gori so vrhunsko pripravili progo, ki bo nudila dobre tekmovalne pogoje tudi tekmovalkam z višjimi startnimi številkami. Na sobotnem veleslalomu bodo nastopile tri Slovenke, ob Ani Bucik Jogan še tekmovalki iz evropskega pokala Nika Tomšič in Caterina Sinigoi. Na nedeljskem slalomu bosta na startu ob Bucik Jogan, Tomšič in Sinigoi še tekmovalki iz ekipe za evropski pokal Anja Oplotnik in Lila Lapanja.

Novogoričanka v Kranjski Gori najvišje posegla s petim mestom

Potem ko sta se poškodovali in že končali olimpijsko sezono Andreja Slokar in Neja Dvornik, bo Bucik Jogan glavna slovenska favoritinja pod Vitrancem. Novogoričanka je v Kranjski Gori najvišje posegla s petim mestom na slalomu leta 2022, najboljša v veleslalomu pa je bila prav na domači strmini z osmim mestom leta 2023. Med dobitnice točk sta se januarja na domači strmini vpisali Andreja Slokar s sedmim in Neja Dvornik s 17. mestom na slalomu. Na veleslalomu pa sta bili dan prej Dvornik osma in Bucik Jogan z 21. Domačinka Meta Hrovat, ki je že sklenila tekmovalno pot, je bila zadnja nosilka slovenskih stopničk na domači tekmi v Kranjski Gori. V letih 2020 in 2021 je bila tretja na veleslalomu.

Američanka Mikaela Shiffrin, ki je v Kranjski Gori trikrat zmagala, bo skušala v Sloveniji nadaljevati niz slalomskih zmag. V slalomu je nepremagana že od marca, ko je zmagala v Sun Valleyju, v tej sezoni pa je slavila v Leviju, Gurglu, Copper Mountainu, Courchevelu in Semmeringu. V veleslalomu je bilo v novi sezoni možno spremljati novozelandsko-avstrijski obračun. Avstrijka Julia Scheib je od oktobra zmagala trikrat (Sölden, Tremblant, Semmering), Alice Robinson iz Nove Zelandije dvakrat (Copper Mountain, Tremblant).

Več iz teme

Ana Bucik Joganalpsko smučanjeKranjska GoraAndreja SlokarNeja DvornikNika TomšičCaterina SinigoiAnja OplotnikLila LapanjaMikaela Shiffrin
ZADNJE NOVICE
16:30
Šport  |  Tekme
ANA BUCIK JOGAN

Slovenska smučarka sporočila, da se poslavlja

Kranjskogorsko tekmovanje bo posebno za prvo slovensko adutinjo Ano Bucik Jogan, ki je napovedala, da bo konec sezone končala tekmovalno kariero.
2. 1. 2026 | 16:30
15:58
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Umrl je vodja skupine, ki je poznana po uspešnici Bela snežinka

Slobodan Filipovič je leta 1974 ustanovil skupino Veter. Z njo so posneli več kot 120 pesmi, izdali deset albumov, nastopili na številnih festivalih ter koncertih doma in v tujini.
2. 1. 2026 | 15:58
15:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA PREHRANA

Telo se čisti samo, a nič ne bo narobe, če mu delo olajšamo

Telo lahko v novem letu razbremenimo z osveženim jedilnikom.
2. 1. 2026 | 15:20
15:00
Bulvar  |  Suzy
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: več jeze, skrbi, črnogledosti (Suzy)

Sobotna polna luna kaže odzvanjanje veselih, družinskih, prazničnih energij.
2. 1. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
POLET V LETU 2024

10 člankov, ki so Slovence v 2024 spravili iz kavča in v naravo. Leto 2024 je pokazalo, da Slovenci radi živimo aktivno

Bralci Slovenskih novic ste največ brali o zdravem življenju, gibanju in skrbi za telo - od glave do pet.
Miroslav Cvjetičanin2. 1. 2026 | 15:00
14:35
Novice  |  Nedeljske novice
POSPRAVLJENO

Majhen, a nepogrešljiv

S samolepilnim valjčkom bo lažje vzdrževati urejen dom, dovolj je, da ga zapeljemo po površini, in nesnaga se prilepi nanj.
Mateja Florjančič2. 1. 2026 | 14:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki