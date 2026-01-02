Slovenska smučarka sporočila, da se poslavlja

V Kranjski Gori je vse pripravljeno za prvi smučarski spektakel letošnje zime v Sloveniji. Podkorenska strmina bo v soboto in nedeljo sedmič po vrsti gostila svetovni pokal alpskih smučark. Kranjskogorsko tekmovanje bo posebno za prvo slovensko adutinjo Ano Bucik Jogan, ki je napovedala, da bo konec sezone končala tekmovalno kariero. »To bo moj zadnji domači vikend in zadnja sezona v karieri,« je na današnji novinarski konferenci v ciljni areni poligona v Podkorenu dobro premišljeno in pretehtano odločitev predstavila Bucik Jogan. Novogoričanka bo tekmovala do konca sezone, prav tako bo nastopila prihodnji mesec na zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo. Dvaintridesetletnica je v karieri doslej enkrat posegla po stopničkah, na tekmi svetovnega pokala v Lenzerheideju 26. januarja 2018 je bila tretja v alpski kombinaciji.

Organizatorji v Kranjski Gori so vrhunsko pripravili progo, ki bo nudila dobre tekmovalne pogoje tudi tekmovalkam z višjimi startnimi številkami. Na sobotnem veleslalomu bodo nastopile tri Slovenke, ob Ani Bucik Jogan še tekmovalki iz evropskega pokala Nika Tomšič in Caterina Sinigoi. Na nedeljskem slalomu bosta na startu ob Bucik Jogan, Tomšič in Sinigoi še tekmovalki iz ekipe za evropski pokal Anja Oplotnik in Lila Lapanja.

Novogoričanka v Kranjski Gori najvišje posegla s petim mestom

Potem ko sta se poškodovali in že končali olimpijsko sezono Andreja Slokar in Neja Dvornik, bo Bucik Jogan glavna slovenska favoritinja pod Vitrancem. Novogoričanka je v Kranjski Gori najvišje posegla s petim mestom na slalomu leta 2022, najboljša v veleslalomu pa je bila prav na domači strmini z osmim mestom leta 2023. Med dobitnice točk sta se januarja na domači strmini vpisali Andreja Slokar s sedmim in Neja Dvornik s 17. mestom na slalomu. Na veleslalomu pa sta bili dan prej Dvornik osma in Bucik Jogan z 21. Domačinka Meta Hrovat, ki je že sklenila tekmovalno pot, je bila zadnja nosilka slovenskih stopničk na domači tekmi v Kranjski Gori. V letih 2020 in 2021 je bila tretja na veleslalomu.

Američanka Mikaela Shiffrin, ki je v Kranjski Gori trikrat zmagala, bo skušala v Sloveniji nadaljevati niz slalomskih zmag. V slalomu je nepremagana že od marca, ko je zmagala v Sun Valleyju, v tej sezoni pa je slavila v Leviju, Gurglu, Copper Mountainu, Courchevelu in Semmeringu. V veleslalomu je bilo v novi sezoni možno spremljati novozelandsko-avstrijski obračun. Avstrijka Julia Scheib je od oktobra zmagala trikrat (Sölden, Tremblant, Semmering), Alice Robinson iz Nove Zelandije dvakrat (Copper Mountain, Tremblant).