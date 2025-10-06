Slovenski as Tadej Pogačar pred Lombardijo tudi na dirki po treh dolinah Vareseja

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar bo po osvojenih naslovih svetovnega in evropskega prvaka v torek nastopil tudi na enodnevni kolesarski dirki po treh dolinah Vareseja (Tre Valli Varesine). V soboto ga nato čaka še zadnja italijanska klasika, zadnji spomenik sezone enodnevna dirka po Lombardiji.

Zadnja enodnevna dirka sezone elitnih dirk svetovne serije World Tour bo dirka po Lombardiji, kjer bo Pogačar v soboto skušal osvojiti rekordni peti zaporedni naslov, najprej pa bo sveže okronani dvakratni svetovni prvak v torek nastopil tudi na dirki po treh dolinah Vareseja.

Pogačar bo kapetan ekipe UAE Team Emirates-XRG, v kateri sta tudi Isaac del Toro in Jay Vine.

Leta 2022 je Pogačar zmagal na dirki Tre Valli Varesine in s tem dosegel prvo zmago ekipe UAE Emirates-XRG na tem tekmovanju s častitljivo zgodovino, ki sega v leto 1919. Kot prvi Slovenec je na tej dirki leta 2019 slavil Primož Roglič.

Neverjetna sezona

»Kigali je bila neverjetna izkušnja in seveda sem navdušen nad dosežkom in predstavo ekipe. V čast mi je nositi mavrično majico in jo bom še naprej nosil s ponosom. Zame osebno in za celotno ekipo ZAE je bila to neverjetna sezona, zato lahko rečemo, da je vse, kar pride po tem, bonus,« je za spletno stran ekipe dejal Pogačar.

»Po evropskem prvenstvu bo dirka po Lombardiji zadnji cilj sezone in odločili smo se, da bomo za ogrevanje nastopili tudi na Tre Valli Varesine. Kot vsi vemo, je bila lani dirka žal odpovedana, zato bo lepo, če se bomo vrnili in s svojim nastopom počastili to dirko,« je dejal najboljši kolesar na svetu.

Dirko po treh dolinah Vareseja so lani odpovedali zaradi močnega deževja.

Pogačar je v nedeljo v Franciji v zbirko lovorik dodal še manjkajoči naslov evropskega cestnega prvaka. To je bila že 18. zmaga v sezoni za Pogačarja, v kateri je ob osvojeni mavričasti majici svetovnega prvaka v Kigaliju četrtič osvojil še dirko po Franciji, na štirih letošnjih spomenikih pa je bil na odru za zmagovalce. Med njimi je drugič v karieri osvojil Flandrijo in tretjič Liege-Bastogne-Liege.