Slovenski biatlonci na pragu presenečenja, kazenski krog odločil uvrstitev

Slovenski biatlonci so na olimpijskih igrah v Anterselvi osvojili deveto mesto v štafeti. Miha Dovžan, Jakov Fak, Anton Vidmar in Lovro Plannko so bili vse do zadnjega streljanja trdno na petem mestu, Planko pa je moral v kazenski krog in nato v smučini reševal uvrstitev med deseterico. Prvič v zgodovini so zmagali Francozi. Fabien Claude, Emilen Jacquelin, Quentin Fillon Maillet in Eric Perrot so imena prve francoske četverice, odkar je biatlonska štafeta del olimpijskega programa, ki si je priborila naslov prvaka na tekmovanju petih pisanih krogov. Fillon Maillet je v Anterselvi osvojil že tretje zlato, po slavju v sprintu in mešani štafeti.

V uvodu se je prav galskim petelinom zalomilo, saj je Claude moral po streljanju v stoječem položaju v kazenski krog in šel na progo kot zadnji. A imel je sotekmovalce, ki so stvari postavili na svoje mesto. V zadnji krog so se skupaj odpravili Perrot, Šved Sebastien Samuelsson in Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen. Francoz, vodilni v svetovnem pokalu, si je priboril majhno prednost pred Christiansenom, ki je ni izpustil iz rok, Samuelsson pa je z napakami z orožjem zdrsnil na bronasto pozicijo.

FOTO: Marco Bertorello Afp

Slovenski tabor

V slovenskem taboru sta bila zelo solidna Dovžan in Fak, Vidmar pa je na 26. rojstni dan bržkone pokazal najlepšo predstavo v karieri in ekipo s 100-odstotnim streljanjem pripeljal na peto mesto. Trdno peti je bil pred zadnjim streljanjem tudi Planko, ki bi izenačil najboljšo uvrstitev slovenske biatlonske štafete na OI, a je moral nato v kazenski krog in ekipa je zdrsnila po razpredelnici. V sredo ob 14.45 sledi še ženska štafeta, tudi s Polono Klemenčič, Anamarijo Lampič, Leno Repinc in Manco Caserman.