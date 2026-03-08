Slovenski derbi v polnih Stožicah brez zmagovalca

Olimpija in Maribor sta na tretjem večnem derbiju sezone pokazala po večini previdno predstavo, ki je ponudila malo priložnosti, golov pa ne. V tej sezoni je na ljubljansko-mariborskih derbijih to drugi remi ob eni zmagi Olimpije. Olimpija na lestvici ostaja na četrtem mestu, Maribor pa vsaj začasno na drugem, za vodilnimi Celjani zaostaja za sedem točk. Obe ekipi sta nadaljevali niz ligaške neporaženosti, ta pri obeh traja šest tekem.

Igra je v prve pol ure večinoma potekala med obema kazenskima prostoroma, nevarnejših poskusov ob dokaj previdni predstavi praktično ni bilo. Sledila je prva prekinitev, ki so jo povzročili domači navijači Green Dragons s papirnatimi trakovi. V nadaljevanju je v 39. minuti prvič resneje nase opozoril Maribor prek Tia Cipota, a iztržil le kot, tudi sicer pa kot po pravilu podaje v kazenski prostor niso dobivale pravega naslovnika. V šesti minuti dodatka prvega polčasa so imeli Štajerci, ki so imeli tudi precej več žogo v posesti, dotlej najlepšo priložnost, ko je Dario Vizinger imel odprt strel v kazenskem prostoru, a zgrešil cilj.

49. Olimpija prvič na tekmi zagrozila

Drugi polčas se je začel nekoliko živahneje, med drugim je Sheyi Ojo zgrešil ljubljanska vrata v 48. minuti, v 49. pa je Olimpija prvič na tekmi zagrozila, ko je z glavo poskusil Dimitar Mitrovski, a je bil Ažbe Jug na mestu. Premalo natančen je bil tudi Jan Repas nekaj trenutkov pozneje na drugi strani, v 55. minuti pa je znova poskusil Mitrovski, takrat z roba kazenskega prostora, spet pa Jug ni imel pretežkega dela. Sledilo je novo mirnejše obdobje, kar zadeva priložnosti, stratega pa sta nato ekipi začela osveževati z menjavami. V 79. minuti pa so imeli Mariborčani novo izvrstno priložnost, po hitrem protinapadu je po podaji Cipota z leve strani Hilal Soudani v kazenskem prostoru spodkopal žogo čez vratarja Matevža Vidovška, a jo poslal malce mimo vrat. V 81. so se gosti za kratek čas tudi veselili vodstva, a je bil strelec Benjamin Tetteh v prepovedanem položaju. Olimpija pa je zagrozila v 89. minuti, z roba kazenskega prostora je streljal Bruno Lourenco, Jug pa je žogo odbil v kot. Na drugi strani je v 93. minuti Vidovšek pravočasno stekel iz vrat in preprečil nevarno akcijo Tetteha.

Olimpija bo v 26. krogu v soboto gostovala pri Radomljah, Maribor pa bo gostil Muro.