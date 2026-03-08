  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
1. SNL

Slovenski derbi v polnih Stožicah brez zmagovalca

Nogometaši Olimpije in Maribora so se v 25. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 0:0.
Zaradi koreografije domačih privržencev s trakovi je bil derbi prekinjen za pet minut. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Zaradi koreografije domačih privržencev s trakovi je bil derbi prekinjen za pet minut. FOTO: Voranc Vogel/Delo
STA
 8. 3. 2026 | 17:20
 8. 3. 2026 | 17:36
2:46
A+A-

Olimpija in Maribor sta na tretjem večnem derbiju sezone pokazala po večini previdno predstavo, ki je ponudila malo priložnosti, golov pa ne. V tej sezoni je na ljubljansko-mariborskih derbijih to drugi remi ob eni zmagi Olimpije. Olimpija na lestvici ostaja na četrtem mestu, Maribor pa vsaj začasno na drugem, za vodilnimi Celjani zaostaja za sedem točk. Obe ekipi sta nadaljevali niz ligaške neporaženosti, ta pri obeh traja šest tekem.

Igra je v prve pol ure večinoma potekala med obema kazenskima prostoroma, nevarnejših poskusov ob dokaj previdni predstavi praktično ni bilo. Sledila je prva prekinitev, ki so jo povzročili domači navijači Green Dragons s papirnatimi trakovi. V nadaljevanju je v 39. minuti prvič resneje nase opozoril Maribor prek Tia Cipota, a iztržil le kot, tudi sicer pa kot po pravilu podaje v kazenski prostor niso dobivale pravega naslovnika. V šesti minuti dodatka prvega polčasa so imeli Štajerci, ki so imeli tudi precej več žogo v posesti, dotlej najlepšo priložnost, ko je Dario Vizinger imel odprt strel v kazenskem prostoru, a zgrešil cilj.

49. Olimpija prvič na tekmi zagrozila

Drugi polčas se je začel nekoliko živahneje, med drugim je Sheyi Ojo zgrešil ljubljanska vrata v 48. minuti, v 49. pa je Olimpija prvič na tekmi zagrozila, ko je z glavo poskusil Dimitar Mitrovski, a je bil Ažbe Jug na mestu. Premalo natančen je bil tudi Jan Repas nekaj trenutkov pozneje na drugi strani, v 55. minuti pa je znova poskusil Mitrovski, takrat z roba kazenskega prostora, spet pa Jug ni imel pretežkega dela. Sledilo je novo mirnejše obdobje, kar zadeva priložnosti, stratega pa sta nato ekipi začela osveževati z menjavami. V 79. minuti pa so imeli Mariborčani novo izvrstno priložnost, po hitrem protinapadu je po podaji Cipota z leve strani Hilal Soudani v kazenskem prostoru spodkopal žogo čez vratarja Matevža Vidovška, a jo poslal malce mimo vrat. V 81. so se gosti za kratek čas tudi veselili vodstva, a je bil strelec Benjamin Tetteh v prepovedanem položaju. Olimpija pa je zagrozila v 89. minuti, z roba kazenskega prostora je streljal Bruno Lourenco, Jug pa je žogo odbil v kot. Na drugi strani je v 93. minuti Vidovšek pravočasno stekel iz vrat in preprečil nevarno akcijo Tetteha.

Olimpija bo v 26. krogu v soboto gostovala pri Radomljah, Maribor pa bo gostil Muro.

Več iz teme

NK OlimpijaNK Maribor1. SNLPrva liga TelemachnogometStožice
ZADNJE NOVICE
18:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREKLIC ISKALNE AKCIJE

57-letnice ne iščejo več: policija je sporočila, zakaj

Pogrešana je bila najdena mrtva na območju Kočevja.
8. 3. 2026 | 18:15
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: nepričakovani čustveni preobrati – pripravite se na presenečenja!

Preverite, kakšen ponedeljek nam napovedujejo zvezde.
8. 3. 2026 | 18:00
17:41
Šport  |  Tekme
LOS ANGELES LAKERS

Dončić danes končno ob prijazni uri, pred tem prejel pomembno novico

Košarkarje Los Angeles Lakers v današnji nedeljski matineji v ZDA čaka derbi z New York Knicks.
8. 3. 2026 | 17:41
17:20
Šport  |  Tekme
1. SNL

Slovenski derbi v polnih Stožicah brez zmagovalca

Nogometaši Olimpije in Maribora so se v 25. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 0:0.
8. 3. 2026 | 17:20
17:13
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Kateri horoskopski znaki so najboljši prijatelji?

Med ta znamenja spadajo bik, rak, devica, škorpijon, kozorog in ribi.
8. 3. 2026 | 17:13
17:00
Bulvar  |  Suzy
LAŽNE NOVICE

Pink o ločitvi: Hvala, da ste mi povedali! (Suzy)

Vir blizu paru je za revijo People izjavil, da naj bi se odločila oditi vsak svojo pot.
8. 3. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki