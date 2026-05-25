Velika zmaga nad Italijo! Slovenski hokejisti ostajajo med elito (FOTO)

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je v Fribourgu premagala Italijo s 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni.

FOTO: David W Cerny Reuters

Slovenska izbrana vrsta je dočakala odločilno tekmo na SP. Po pričakovanjih je o prvoligaškem statusu odločala današnja tekma z zahodnimi sosedi. Čeprav so Slovenci pred tem na SP že imeli tri točke, pa to vseeno ni bilo dovolj, da bi se rešili že pred zadnjim dnem. Italija je imela eno, takšno točkovno razmerje je pomenilo, da bi bil za Slovenijo ugoden vsak razplet razen poraza po rednem delu.

Na koncu pa so Slovenci po začetnem zaostanku v 23. minuti dodobra naluknjali mrežo Italije. Za visoko zmago so zadeli Jan Drozg dvakrat (31., 40.), po enkrat pa Matic Török (29.), Marcel Mahkovec (48.) in Žan Jezovšek (52.).

Slovenci so si tako prvič doslej zagotovili tri zaporedne nastope med elito (2025, 2026, 2027).

Poleg Italije je iz elitne skupine letos izpadla še Velika Britanija, zadnja v drugi predtekmovalni skupini v Zürichu. Leta 2027 bosta med elito igrala Kazahstan in Ukrajina.