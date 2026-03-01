  • Delo d.o.o.
KVALIFIKACIJE

Slovenski košarkarji po velikem preobratu premagali Čehe

Slovenija je v 4. krogu skupine H domačo zasedbo Češke premagala s 86:84.
Aleksander Sekulić FOTO: Agencja Wyborcza.pl Reuters
Aleksander Sekulić FOTO: Agencja Wyborcza.pl Reuters
STA
 1. 3. 2026 | 20:18
 1. 3. 2026 | 21:25
1:40
Slovenska košarkarska reprezentanca je v Jihlavi končala drugi cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027. V 4. krogu skupine H je domačo zasedbo Češke premagala s 86:84 (21:27, 36:54, 63:63). Na prvi medsebojni tekmi v petek v Kopru so Slovenci slavili prepričljivo z 99:59.

Slovenija v tem ciklu kvalifikacij odigrala dve tekmi s Češko. Prvi dvoboj je v petek po odličnem drugem polčasu, ko je tik pred koncem vodila že za 43 točk, dobila s 40 točkami razlike. Danes je bil scenarij obrnjen, saj je Slovenija večji del tekme zaostajala. Češka je vodila že za 19 točk, a so se Slovenci vrnili, na začetku zadnje četrtine prvič na tekmi povedli, na koncu pa po razburljivi zadnji minuti prišli do tesne zmage s 86:84. Danes sta bila v slovenski izbrani vrsti najboljša Klemen Prepelič z 20 točkami in Žiga Samar s 15. Po štirih odigranih tekmah ima Slovenija izkupiček zmag 3-1.

V jesenskem prvem ciklu so bili izbranci selektorja Aleksandra Sekulića polovično uspešni. Na domačem terenu so izgubili z Estonijo (93:94), v gosteh pa premagali Švedsko (94:85). V zadnjem kvalifikacijskem ciklu pa bodo julija igrali v Estoniji in gostili Švedsko. Iz skupinskega dela bodo v drugi del napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin.

košarka Slovenija Češka kvalifikacije
