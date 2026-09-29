Slovenski nogometaši premagali Severno Makedonijo v ligi narodov

Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v ligi narodov. Po sobotnem remiju s Škoti z 0:0 so izbranci Boštjana Cesarja danes proti Severni Makedoniji slavili z 2:0 (0:0).

Za Slovenijo je najprej v 55. minuti zadel Sandi Lovrić, v 83. pa še Aljoša Matko. Slovenija ima zdaj štiri točke, Švica je po zmagi na Škotskem pri šestih, Otočani so ostali pri eni točki, Makedonci pa so še brez.

Slovenija bo igranje v ligi B in v skupini B1 nadaljevala 3. oktobra, ko bo gostovala pri Švicarjih, 6. oktobra pa pri Škotih. Za konec bo 13. novembra gostila Švico, 16. novembra pa bo gostovala v Skopju.