Sanjski uvod slovenske nogometne reprezentance, v Švici je takoj povedla, a hitro je sledil šok

Slovenska nogometna reprezentanca je ob 20.45 v Luzernu začela tretjo tekmo lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji zdaj igra proti prvemu favoritu skupine. Trenutni izid na tekmi je 1:1. Že v 2. minuti tekme je za Slovenijo zadel Žan Vipotnik. Ni trajalo dolgo, da je bil rezultat na semaforju poravnan. V 10. minuti je avtogol dosegel Erik Janža.

V slovenskem taboru so pred tekmo opozarjali, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. »Igramo proti eni najboljših ekip v tem času, pa tudi v zadnjih 15 letih. Morali bomo biti na najvišji ravni, če se želimo kosati z njimi,« je povedal selektor Boštjan Cesar. Švica je uvodoma dvakrat gostovala in zmagala tako v Severni Makedoniji kot na Škotskem s 3:0 in je na vrhu skupine B1.

Švicarji neugoden tekmec

Slovenija je s Švico igrala 11 medsebojnih tekem, pri čemer ima dve zmagi, dva neodločena izida in sedem porazov. Obenem so Švicarji 14. na svetovni lestvici, Slovenci pa 56., tako da so opozorila selektorja na mestu. David Brekalo je povedal, da so že pokazali, da lahko igrajo proti takšni ekipi, da morajo čakati svoje priložnosti in biti kompaktni ter disciplinirani v obrambi. Slovenija bo igranje v ligi B in v skupini B1 nato nadaljevala 6. oktobra pri Škotih. Za konec bo 13. novembra gostila Švico, 16. novembra pa bo gostovala v Skopju.