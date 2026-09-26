Slovenski nogometni reprezentanci v Stožicah ni uspelo streti Škotov (FOTO)

Slovenska vrsta, 56. na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife, je za prvega tekmeca v novi ligi narodov imela neugodno Škotsko. Ne le, da so gosti z Otoka višje na svetovni lestvici (42.), ampak doslej na petih medsebojnih tekmah proti Sloveniji še niso izgubili. Tokrat je domača vrsta dobro igrala v prvem polčasu, v drugem pa kot bi ji zmanjkalo moči in je tudi z nekaj sreče iztržila točko proti Škotom, ki so praktično cel drugi del pritiskali.

Slovenija bo igranje v ligi B in v skupini B1 nadaljevala v torek ob 20.45 doma proti Makedoncem. Zatem bo 3. oktobra gostovala pri Švicarjih (20.45), 6. oktobra pa pri Škotih (20.45). Za konec bo 13. novembra gostila Švico (20.45), 16. novembra pa bo gostovala v Skopju (20.45).

Nekaj sprememb v začetni postavi

Selektor Boštjan Cesar je poskrbel za nekaj sprememb v začetni postavi, tudi zavoljo poškodb. V osrčju obrambe so bili Vanja Drkušić, Jaka Bijol in David Brekalo, Erik Janža in Žan Karničnik sta bila na bočnih položajih, v ospredju pa je ob standardnih članih priložnost od začetka dobil Aljoša Matko.

Slovenska enajsterica FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Ta postava je kar odločno začela in v osmi minuti tudi zadela prek Andraža Šporarja, toda pred tem je bil podajalec Danijel Šturm v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri začetnem izidu. Slovenci so imeli pobudo, izpeljali še dve obetavni akciji, predvsem v 14. minuti je pred golom žogo slabo zadel Šporar in zgrešil cilj iz bližine. Po 20 minutah so tudi Škoti, ki jih po novem vodi Sebastien Pocognoli, imeli žogo več v svojih nogah, igra pa je potekala bolj ali manj med kazenskima prostoroma brez nevarnosti za oba vratarja. Po pol ure pa je bilo spet nekoliko bolj vroče pred škotskimi vrati. V 31. minuti je Matko zgrešil malce z desne strani kazenskega prostora, dve minuti pozneje pa je Drkušić s strelom z glavo zadel vratnico. Škoti so bili še najnevarnejši v končnici polčasa, ko je najprej Adam Gnezda Čerin blokiral nevaren poskus v kazenskem prostoru, Robbie Ure pa je nato z 20 metrov zadel vratnico.

Aljoša Matko in Stephen Welsh FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Škoti bolje začeli drugi polčas

Gosti so bolje začeli tudi drugi polčas, v 51. minuti je sam pred Jana Oblaka prišel Oliver McBurnie, a ga je slovenski vratar ob poskusu preigravanja ustavil. V teh trenutkih so imeli gosti terensko pobudo, držali so Slovence pred kazenskim prostorom, v 59. minuti pa je moral znova posredovati Oblak po poskusu Billyja Gilmourja.

Na tekmo je prišlo kar nekaj škotskih navijačev. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Cesar je po dobri uri igre posegel po prvih menjavah, namesto Drkušića, ki je odšepal z igrišča, je vstopil David Zec, namesto Timija Maxa Elšnika pa v zvezno vrsto Mark Zabukovnik. Toda še naprej je imela domača vrsta ob visokem pritisku Škotov težave z gradnjo igre in je hitro izgubljala žogo. Aaron Hickey je po kotu v 69. minuti s strelom z glavo žogo poslal malo mimo vrat, škotski pritisk se je nadaljeval, Oblak je spet moral dvakrat izvrstno reagirati v 73. minuti, Cesar pa je na pomoč nato poklical še Jureta Balkovca in Žana Vipotnika. Toda v 78. minuti je imela domača zasedba tudi nekaj sreče, da je Kieron Bowie zgrešil vrata z nizkim strelom, na koncu pa se le izvlekla do točke.