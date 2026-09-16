Slovenski odbojkarji do zelo pomembne, tretje zmage na EP

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi evropskega prvenstva v italijanski Modeni premagala Češko s 3:1 (-24, 13, 25, 23). Slovenski odbojkarji so prišli do tretje in zelo pomembne zmage v skupini A. V četrtek bodo zadnji tekmeci v predtekmovanju gostitelji Italijani.

Slovenci so po dveh dokaj suverenih zmagah proti Slovaški in Švedski v ponedeljek proti Grčiji doživeli hladen tuš. Za čim boljše izhodišče za izločilne so danes nujno potrebovali zmago proti Čehom. A to je bila vsej prej kot lahka naloga, saj so se proti njim že opekli na EP 2021, preden so se jim oddolžili v četrtfinalu.

Čehi, ki so za čas Češkoslovaške že dosegali svetovne uspehe, so po več letih neuspehov lani igrali v polfinalu svetovnega prvenstva in na letošnjem EP spet kažejo zelo dobre predstave. Po vrsti so premagali Grke, Švede in Slovake, tudi Italijanom so v porazu vzeli niz. Dvoboj so pričakali kot 20. reprezentanca sveta, Slovenija pa kot šesta.

Varovanci selektorja Fabia Solija so tako danes za zmago potrebovali vso svojo kvaliteto. Čehi so se izkazali za žilavega tekmeca, z izjemo drugega niza, ki so ga Slovenci dobili z levo roko, so bili preostali trije povsem izenačeni. V slovenski vrsti je bil z 21 točkami najboljši Nik Mujanović, Rok Možič jih je dodal 17.