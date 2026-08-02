Slovenski odbojkarji do zgodovinske medalje v ligi narodov

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v tekmi za tretje mesto letošnje sezone lige narodov na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju premagala Japonsko s 3:1 (21, -26, 22, 22). Slovenski odbojkarji so po treh nehvaležnih četrtih mestih v svoji šesti sezoni prišli do prve medalje v tem elitnem tekmovanju.

Slovenski odbojkarji so v svoji šesti sezoni v ligi narodov letos že četrtič zaigrali v polfinalu, kjer pa je bila previsoka ovira prva reprezentanca sveta in branilka naslova Poljska. Toda varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija so ostali v boju za odličje, dvoboj pa je ponudil tudi priložnost za maščevanje Japonski.

Ta je v maratonskem polfinalu proti ZDA doživela sploh prvi poraz letos, azijski predstavniki, ki so leta 2024 že igrali v finalu lige, pa so bili na prvem turnirju v kitajskem Linyiju boljši od Slovencev s 3:1. V osmem medsebojnem obračunu reprezentanc v ligi narodov so Slovenci to tudi storili in azijskega tekmeca ugnali prvič po letu 2021. S tem so spet prehiteli Japonsko tudi na svetovni lestvici.

Slovenska reprezentanca, ki je na zaključnem turnirju igrala brez pomembnih članov Tončka Šterna in Janija Kovačiča, je danes prikazala všečno igro, bila boljša ekipa, na dlani je imela zmago tudi v napetem drugem nizu. Na koncu je za slavje potrebovala štiri, da je v svojem tretjem zaporednem dvoboju za bron končno prišla do tako želene zgodovinske medalje v ligi narodov. Slovenci so doslej praznih rok ostali v letih 2021, 2024 in 2025.

V slovenski vrsti sta bila najboljša Rok Možič in Nik Mujanović, ki sta vpisala 24 in 23 točk. Deset jih je dodal Jan Kozamernik, devet pa kapetan Tine Urnaut. Pri Japonski je bil z 20 točkami najboljši Takahashi Ran.