Slovenski odbojkarji na EP nocoj proti Srbiji: drug za drugega in kapetana Tineta

Predtekmovanja je konec, zdaj gre zares. Slovenski odbojkarji se bodo nocoj ob 21. uri v Torinu proti Srbiji borili za uvrstitev med najboljših osem ekip evropskega prvenstva. Reprezentanca v izločilne boje vstopa okrepljena s Klemnom Čebuljem, ki se je po poškodbi kapetana Tineta Urnauta po dveh letih premora vrnil v izbrano vrsto. Igralci selektorja Fabija Solija so favoriti, vendar izkušnja s tekme proti Grčiji kliče k previdnosti.

Slovenci so skupinski del v Modeni končali na drugem mestu skupine A. Premagali so Slovaško in Švedsko s 3:0 ter Češko s 3:1, izgubili pa proti Grčiji z 1:3 in po petih nizih proti gostiteljici Italiji. Njihov tekmec v osmini finala bo tretjeuvrščena reprezentanca skupine C. Srbija je pod vodstvom nekdanjega slovenskega selektorja Gheorgheja Cretuja v prvem delu prvenstva prikazala neenakomerne predstave. Premagala je Estonijo s 3:1 ter Nizozemsko in Dansko s 3:2, proti Finski in Belgiji pa izgubila z 0:3.

Slovenski reprezentanci statistika zadnjih medsebojnih tekem daje precej spodbudnejšo popotnico. V letošnji ligi narodov je Srbijo v Ljubljani premagala s 3:0, dobila pa je tudi zadnjih sedem uradnih dvobojev z njo. Nazadnje so Srbi Slovenijo na uradni tekmi premagali leta 2022.

Največja sprememba v slovenski zasedbi se je zgodila po tekmi s Češko, na kateri si je kapetan Urnaut poškodoval stopalo. Reprezentanca je zato vpoklicala 34-letnega sprejemalca Klemna Čebulja, ki je zapustil priprave poljske Resovie iz Rzeszowa (vodi jo Cretu) in se pridružil moštvu v Torinu. Čebulj je za Slovenijo nazadnje nastopil na olimpijskih igrah v Parizu pred dvema letoma, ko je slovenska reprezentanca med drugim prav Srbijo premagala s 3:0.

Nazadnje so Srbi Slovenijo na uradni tekmi premagali leta 2022.

Pajenk in Čebulj spet »cimra«

»Kolegi so bili zelo veseli moje vrnitve. Še posebej Alen Pajenk, ker sva bila toliko let 'cimra'. Zdaj sva ponovno,« je Čebulj povedal za TV Slovenija. Ob tem je poudaril, da se je odzval predvsem zaradi Urnautove poškodbe. »Slaba novica, a sem hitro prišel pomagat. Upam, da bom lahko nekaj dal tej reprezentanci in ji pomagal do želenega uspeha.«

Za Val 202 je opisal tudi okoliščine hitrega vpoklica. Po tekmi s Češko je na telefonu našel sporočilo vodje reprezentance Alena Đorđevića, da ga Slovenija potrebuje. Do naslednjega jutra je bila odločitev sprejeta. »Ni bila niti malo težka odločitev,« je dejal Čebulj. Dodal je, da pozna način igre in da prilagajanje sistemu selektorja Solija ne bi smelo biti zahtevno.

Po prvem treningu v Torinu je Čebulj ocenil, da je bilo vračanje na igrišče lažje, kot bi morda pričakoval. »Občutki so super, mislim, da smo se kar hitro ujeli,« je dejal. Ker je z večino soigralcev že dolgo igral, po njegovih besedah za ponovno uigravanje ne bo potrebnega veliko časa. Čebuljeve vrnitve so bili veseli tudi soigralci. Rok Možič je poudaril, da se je izkušeni sprejemalec na klic odzval takoj in s tem pokazal svojo navezanost na reprezentanco.

Selektor Soli medtem umirja pričakovanja. »Ne moremo pričakovati, da nas bo reševal, saj ni v najboljši formi. Trenira namreč šele mesec,« je povedal za TV Slovenija.

Slovenci so v soboto prvič preizkusili dvorano, v kateri bodo potekale tekme osmine finala in četrtfinala. »Pogoji so fenomenalni, dvorana je dobro pripravljena za začetek izločilnih bojev,« je po treningu dejal Sašo Štalekar. Po njegovih besedah bo proti Srbiji odločilna predvsem energija moštva: »Da igramo drug za drugega in za kapetana Tineta.«