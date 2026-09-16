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Slovenski odbojkarji po bolečem porazu nimajo časa za počitek: čaka jih boj proti Čehom in Italijanom

Slovenska reprezentanca je po dveh gladkih zmagah prvič resno spodrsnila, zdaj pa sledita dva zahtevna preizkusa.
Grki so presenetili Slovence. FOTO: Luca Del Prete/CEV
Grki so presenetili Slovence. FOTO: Luca Del Prete/CEV
Nejc Grilc
 16. 9. 2026 | 16:43
3:42
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Videti je, kot da slovenska odbojkarska reprezentanca v Modeni še ni našla poti iz primeža utrujenosti po dolgem poletju, daleč sta tudi pravi tekmovalni ritem in raven igre, s katero so v preteklih sezonah osvajali odličja na evropskih prvenstvih. Sistem tekmovanja dovoljuje spodrsljaje in ponedeljkov proti Grčiji za nadaljnjo slovensko pot ne bo usoden. Navsezadnje so podobne napake delali tudi tekmeci v drugih skupinah. Ključen bo odziv, na tekmi s Češko bo morala izbrana vrsta Fabia Solija premakniti v višjo prestavo.

Dve zmagi brez praske in izgubljenega niza proti Slovaški in Švedski sta prikrili realno sliko in nista bili v tolikšni meri odraz slovenske premoči, prej manjka kakovosti tekmecev. Grki so kaznovali vsako slovensko napako in teh v ponedeljkovem večeru res ni manjkalo. »Odigrali smo zelo slabo, naredili nismo čisto nič od tega, kar smo se dogovorili,« je bil jezen Alen Pajenk, Soli pa je preprosto dodal: »Bilo je zelo malo vzponov in veliko padcev. Oni so si zaslužili zmago, mi pa poraz.«

Turnirski sistem, v katerem v izločilne boje napredujejo štiri od šestih moštev v skupini, ponuja dovolj priložnosti za dvig tekmovalne forme. V uvodnem delu evropskega prvenstva je že spodrsnilo favoritom Bolgarom, ki so iz vroče dvorane v Sofiji odhajali sklonjenih glav proti neugodnim Ukrajincem, Srbi so se opekli proti Fincem, Slovence pa lahko še bolj kot rezultat skrbi neučinkovit servis.

Proti Grkom so na začetnem udarcu naredili kar 26 napak, razpoloženega serverja v slovenski reprezentanci iščejo že vse poletje, poškodba Tončka Šterna, ki je znal z asi umiriti živce soigralcev v ključnih trenutkih, se prav pri začetnem udarcu zelo pozna. »Premalo pritiskamo s servisom, Grki so bili preblizu mreži, igrali so raznovrstno, mi pa preveč predvidljivo,« je Soli vnovič podčrtal, zakaj se Slovenija muči z na papirju veliko manj kakovostnimi nasprotniki.

Selektor je pred turnirjem v domači Modeni poudarjal, da bo v skupinskem delu priložnost za igro ponudil vsem in aktiviral dodatne moči, ki bi prav prišle v izločilnih bojih, če komu od udarnih adutov v napadu (Rok Možič in Nik Mujanović sta tudi tokrat dosegla največ točk, skupaj 36) ne bo steklo. Proti Grčiji je v četrtem nizu kot zadnjega aduta uporabil Nejca Najdiča, ki je poživil slovensko igro in prinesel kanček nepredvidljivosti, tudi predrznosti, ki jo reprezentanti v zadnjih dneh pogrešajo. Zdaj Solija čaka drugačna naloga: bolj kot o rezervistih lahko in tudi mora razmišljati o tem, kako zbuditi glavna orožja.

V podobnem položaju so že bili

»Spodrsljaji v skupinskem delu so se nam že dogajali, ponavadi so bili za nas dobrodošli, da smo potem zaigrali bolje,« je izkušeni Jani Kovačič opozoril, da so bili Slovenci pogosto že v podobnem položaju. Po prvem porazu ni nobenega razloga za preplah, po nizu uspehov v preteklem desetletju si reprezentanca zasluži, da pred velikimi tekmami ne dvomimo o njihovem pedigreju. Na najpomembnejših tekmah so vselej prikazali najboljši obraz, ključni dvoboji v Modeni in pozneje Torinu ter morda tudi Milanu pa bodo še sledili.

Opozorilni strel in budnico so Slovenci slišali, nocoj (21.00) proti Češki in dan pozneje se bodo morali v pravem spektaklu v polni areni PalaPanini z gostitelji izstreliti iz štartnih blokov in napake, ki so jih ovirale v prvem tednu turnirja, pustiti za seboj. Prvenstvo ni maraton, a tudi ni šprint, kolajne se bodo delile čez teden in pol, v teku na srednje proge pa je stopnjevanje ritma odločilnega pomena. 

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