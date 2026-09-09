Slovenski odbojkarji po novo evropsko kolajno: z naslovom prvaka bi se neposredno uvrstili na olimpijske igre

Začenja se zadnje dejanje maratonskega odbojkarskega poletja, najboljše moške reprezentance se v Italiji, Bolgariji, na Finskem in v Romuniji podajajo v boj za odličja na evropskem prvenstvu. Naslov iz Rima branijo Poljaki, ki tudi tokrat prvenstvo začenjajo kot izraziti favoriti in trenutno najboljša reprezentanca sveta, bron pa so na obrobju večnega mesta leta 2023 osvojili slovenski odbojkarji. Dolg niz osvajanja kolajn na stari celini bi se lahko nadaljeval tudi letos, mladi Slovenci sodijo v skupino reprezentanc, ki odličja napadajo iz druge vrste.

Odbojkarji že več kot tri mesece delijo reprezentančno garderobo, vmes so dvakrat odleteli na Kitajsko in tekmovali še na Poljskem, v Beogradu in domačih Stožicah. V vitrini se že sveti bron iz lige narodov, ki nosi podobno težo, kot bi jo imela morebitna nova kolajna med najboljšimi na stari celini. Turnirji na izpadanje so vselej privlačni za gledalce in iz igralcev iztisnejo največ, tudi v slovenski vrsti so številni, ki pod pritiskom pokažejo najvišjo raven odbojke.

Nik Mujanović bo po zdravstvenih težavah Tončka Šterna prevzel še večje breme. FOTO: VNL

Slovenci bodo prvi del turnirja odigrali v meki športnih avtomobilov Modeni, v Hali Tivoli podobni in podobno vroči dvorani, na katero imajo v slovenskem taboru lepe spomine. Ne le selektor Fabio Soli, ki je v dvorani PalaPanini spoznal odbojkarske osnove, odrasel pa nekaj kilometrov stran, tudi Tine Urnaut, ki je v dresu Modene odigral dve zelo dobri sezoni. »Upam, da bo dvorana tako glasna kot takrat, ko sem igral za Modeno, veseli bomo vsakega slovenskega navijača. Vemo, kaj nam prinaša evropsko prvenstvo, videli smo v primeru Turkinj, ki so osvojile žensko evropsko prvenstvo. Z naslovom evropskega prvaka bi se neposredno uvrstili na olimpijske igre v Los Angeles, in to je naš veliki cilj,« neposredno proti kolajni zlatega leska pogleduje izkušeni kapetan.

Spored, odbojka FOTO: Zx

Sledi slovitim predhodnikom

Po uspehih zadnjih let bo vse razen osvojeno odličje sprejeto kot razočaranje, ne glede na menjavo generacij, ki se dogaja v slovenski izbrani vrsti. Vsaj za začetek prvenstva soigralcem ne bo pomagal, doma ostaja tudi, na južno obrobje Padske nižine je Soli včeraj zjutraj odpeljal 14 odbojkarjev. Prav vsem želi ponuditi priložnost v skupinskem delu in jih razigrati za izločilne boje, ko vsak uspešen servis aduta s klopi lahko tekmo postavi na glavo. »Proti nam in Italijanom bodo druge reprezentance igrale dvakrat bolje kot sicer, vse bodo naredili, da nas presenetijo. Zato moramo rasti skozi skupinski del prvenstva in pokazati, da smo dovolj izkušeni in v dobri formi. Glavni cilj je, da iz skupine pridemo kot prvi ali drugi,« pa napoveduje, ki se je v prvem delu poletja ubadal z zdravstvenimi težavami, jesen pa je pričakal zdrav in dovolj svež za 14 dni bojev na Apeninskem polotoku.

Na uvodnih treh tekmah s Slovaško, Švedsko in Grčijo bi morali Slovenci pokazati svojo moč, Češka bi že lahko bila trši oreh, za konec skupinskega dela pa Slovence čaka derbi z Italijani, ko bo dvorana v Modeni pokala po šivih. V zadnjih letih so svetovni prvaki nerešljiva uganka za naše reprezentante, zmaga proti domačinom v deželi odbojke bi štela dvojno, če ne kar trojno.

Rok Možič in Jan Kozamernik sta stebra slovenske igre. FOTO: OZS

Uvod pod milim nebom Prvo tekmo EP bosta danes v Sofiji (19) odigrala Bolgarija in Severna Makedonija, v skupini A pa bo četrtkova prva tekma med Italijo in Švedsko (20) še posebej zanimiva. V Neaplju so na trgu, posvečenem plebiscitu iz leta 1860, s katerim se je Neapelj pridružil kraljevini Italiji, pripravili prizorišče na prostem s 6500 sedeži, kjer bodo svetovni prvaki in evropski podprvaki začeli pot proti Milanu.

Nato na vrsto pridejo izločilni boji, v osmino finala v Torino se uvrstijo prve štiri reprezentance iz skupine, tudi četrtfinalni boji bodo (za Slovence, druga polovica bo v Sofiji) na sporedu v domovanju Fiata in Juventusa, za zadnji konec tedna in tokrat še bolj zgoščen spored – polfinali bosta v petek popoldne oziroma zvečer, finale nato že v soboto zvečer –, se bodo odbojkarji preselili še v Milano. Če popotovanje po severni Italiji dobi epilog s četrto zaporedno kolajno na evropskih prvenstvih, bo Soli stopil ob bok slovitim strategom na klopi Slovenije (Andrea Giani, Slobodan Kovač, Alberto Giuliani, Gheorghe Cretu), ki so uspehe slavili pred njim.