Slovenski odbojkarji ravnokar v boju za bronasto medaljo

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca igra še zadnjo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu. Na tekmi za tretje mesto se meri s Finsko. Slovenci branijo bronasto odličje in obenem naskakujejo peto medaljo na zadnjih šestih prvenstvih stare celine. Prva dva niza je dobila Finska. Prvega s 25:23, drugega pa s 25:20.

Slovenski odbojkarji so v eni od gostiteljic prvenstva Italiji preizkusili vse tri dvorane. Skupinski del v Modeni so s tremi zmagami in dvema porazoma končali z drugim mestom, v Torinu pa so nato izločili Srbe v osmini finala in Belgijce v četrtfinalu. Zagotovili so si zaključne boje v Milanu, kjer jih je v petkovem polfinalu zaustavila najboljša ekipa sveta in branilka naslova Poljska. Tudi pred tremi leti so bili v polfinalu usodni Poljaki, s katerimi so štirikrat zapovrstjo že igrali na predzadnji stopnički EP.

Kljub bolečemu porazu, po katerem so ostali pri treh uvrstitvah v finale EP, Slovenci še vedno ciljajo in napovedujejo borbo za še peto odličje na zadnjih šestih celinskih prvenstvih. Branijo bron izpred treh let, ob tem so bili še trikrat srebrni (2015, 2019, 2021). Leta 2017 so končali v četrtfinalu.

Slovenci že premagovali Fince

Finci, sogostitelji na letošnjem prvenstvu, kažejo dobre predstave. Skupinski del v domačem Tampereju so končali na drugem mestu s štirimi zmagami in enim porazom. V osmini finala so s 3:2 premagali Grke, nato pa v četrtfinalu v Torinu senzacionalno v petih nizih izločili Italijane. S tem so najmanj izenačili svoj najboljši dosežek na EP, leta 2007 so bili četrti. V tekmo za tretje mesto so jih pahnili Francozi, ki so v petek v polfinalu slavili s 3:1. Slovenci in Finci so se nazadnje merili leta 2023. Pred tremi leti so Slovenci v skupinskem delu EP slavili s 3:0, nato pa v olimpijskih kvalifikacijah še s 3:1. Ob 21. uri bo milanska dvorana Unipol Forum gostila še finalni obračun, ko bodo Poljaki branili evropski naslov proti Francozom.