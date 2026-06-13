Slovenski odbojkarji še naprej zmagovalno, danes so odpravili Kubo

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi lige narodov v Linyiju na Kitajskem premagala Kubo s 3:2 (15, -26, -19, 14, 11). Slovenski odbojkarji so na uvodnem turnirju dosegli tretjo zmago, a še tretjič za njo potrebovali pet nizov. Varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija so za uvod letošnje lige narodov vpisali dve tesni zmagi s 3:2. Sprva so premagali Kitajsko, nato pa z enakim izidom, a precej boljšim pristopom še branilce naslova Poljake.

Po dveh zmagah so tekmo pričakali kot peta reprezentanca sveta. Kuba, ki je izgubila obe uvodni tekmi lige proti Poljski in Ukrajini, je 14. na svetu. S kubansko izbrano vrsto se je Slovenija doslej v ligi narodov merila trikrat in vselej slavila. A tudi danes je slovenska izbrana vrsta prikazala igro z veliko nihanji oziroma tremi zelo dobrimi in dvema precej slabšima nizoma. Po še tretji zmagi v petih nizih pa so neporaženi Slovenci vseeno pri vrhu lige narodov. V slovenski vrsti je bil s 25 točkami danes najuspešnejši Rok Možič, Nik Mujanović jih je dodal 16, 11 pa Alen Pajenk.

Naslednja tekma v nedeljo

V nedeljo se bodo Slovenci za konec nastopov na prvem turnirju lige ob 14. uri po slovenskem času pomerili še z Japonsko, ki je prav tako doslej nanizala tri zmage. Drugi turnir jih čaka pred domačimi gledalci med 24. in 28. junijem v Ljubljani.